Sesau realiza plantão de vacinação contra influenza em três pontos de Campo Grande neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande promove, neste sábado (2), um plantão especial de vacinação contra a influenza em três locais da Capital. A ação é voltada exclusivamente aos grupos prioritários, que devem apresentar documento com foto e comprovante da condição no momento do atendimento.

Os pontos de vacinação funcionarão nos seguintes horários:

USF Silvia Regina: das 7h30 às 16h45

USF Botafogo: das 7h30 às 16h4

Pátio Central Shopping: das 9h às 16h

De acordo com a Sesau, o reforço na campanha ocorre diante da circulação de vírus respiratórios e da baixa adesão à vacinação entre o público-alvo.

Até o momento, o município já aplicou 87.936 doses da vacina, com cobertura de 25,96%, o equivalente a 59.051 pessoas imunizadas entre idosos, gestantes e crianças menores de 6 anos.

Dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Campo Grande apontam que, em 2026, Campo Grande registrou 338 casos confirmados de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), com 43 mortes. Entre esses, 59 casos são de influenza, que resultaram em nove óbitos.

Durante a semana, a vacina segue disponível nas Unidades de Saúde da Família (USFs). A Sesau reforça que a imunização é fundamental para reduzir complicações, internações e mortes, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

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