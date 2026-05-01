Maio começa com 1,4 mil vagas de emprego abertas em Campo Grande

O mês de maio inicia com 1.462 oportunidades de trabalho disponíveis em Campo Grande. As vagas serão ofertadas na segunda-feira (4) pela Funsat, com atendimento das 7h às 16h na sede localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória.

As oportunidades abrangem 124 funções diferentes, contemplando variados níveis de escolaridade e exigência de experiência. Entre os cargos com maior número de vagas, o destaque é para operador de caixa, com 366 postos. Na sequência aparecem auxiliar de limpeza (217), auxiliar de linha de produção (63), atendente de lojas e mercados (62), repositor de mercadorias (58) e ajudante de carga e descarga (48).

Também há demanda significativa para funções como auxiliar de padeiro (71), atendente de padaria (34), auxiliar nos serviços de alimentação (35) e auxiliar de cozinha (27). Outras ocupações com número relevante de vagas incluem ajudante de obras (20), atendente de lanchonete (20), operador de telemarketing ativo (25), pedreiro (22) e frentista (15).

O painel ainda reúne oportunidades para cargos como motorista de caminhão (5), consultor de vendas (13), costureira (14), estoquista (10), encarregado de supermercado (10) e alimentador de linha de produção (10).

Para áreas técnicas e especializadas, há vagas para eletricista de instalações (2), eletricista de veículos automotores (4), técnico de suporte em tecnologia da informação (3), técnico de segurança do trabalho (1) e mecânico em diferentes segmentos, incluindo manutenção de caminhões a diesel (2) e automóveis (1). No setor de serviços, há oportunidades para cabeleireiro (1), cuidador de idosos (3), camareira de hotel (2), churrasqueiro (3) e confeiteiro (2).

Do total de vagas, 1.121 não exigem experiência prévia, ampliando o acesso para quem busca o primeiro emprego ou recolocação no mercado. Operador de caixa concentra a maior parte dessas oportunidades, com 360 vagas, seguido por auxiliar de limpeza (180) e auxiliar de linha de produção (44).

Há ainda nove vagas exclusivas para pessoas com deficiência, distribuídas entre funções como ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, empacotador e repositor de mercadorias.

A fundação também disponibiliza uma vaga temporária para cozinheiro geral. Os interessados devem manter o cadastro atualizado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou comparecer presencialmente à sede da Funsat para atendimento.

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