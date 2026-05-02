Tempo firme e calor de até 32°C marcam o sábado em Mato Grosso do Sul

O sábado (2) deve ser de tempo estável em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol, poucas nuvens e baixa probabilidade de chuva em praticamente todas as regiões do Estado. A previsão indica um padrão típico do início do outono, com dias quentes e noites mais amenas.

De forma geral, as temperaturas devem variar entre **22°C e 32°C**, com destaque para o calor durante a tarde e queda gradual dos termômetros no período noturno.

Confira as mínimas e máximas previstas para algumas cidades do Estado:

Campo Grande: mínima de 22°C e máxima de 32°C

Três Lagoas: mínima de 23°C e máxima de 33°C

Dourados: mínima de 21°C e máxima de 31°C

Corumbá: mínima de 24°C e máxima de 34°C

Bonito: mínima de 21°C e máxima de 30°C

Porto Murtinho: mínima de 25°C e máxima de 34°C

Coxim: mínima de 23°C e máxima de 33°C

Aparecida do Taboado**: mínima de 22°C e máxima de 32°C

A tendência para os próximos dias é de manutenção do tempo seco, com pouca variação nas condições meteorológicas. A umidade relativa do ar deve cair durante as horas mais quentes do dia, exigindo atenção redobrada com hidratação.

Sem previsão de chuva significativa, o cenário favorece atividades ao ar livre, mas especialistas recomendam evitar exposição prolongada ao sol entre o fim da manhã e o meio da tarde.

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