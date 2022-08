Sesau institui Centro de Operações em Emergências

Foi publicada uma resolução na edição de hoje (10) do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) que institui o COES/SESAU (Centro de Operações em Emergências da Saúde) na Capital.

De acordo com a publicação, para a criação do Centro, foi considerado alguns pontos como por exemplo, as deliberações da 15ª Conferência Nacional de Saúde (15ª CNS); com relação a propostas de diretrizes para a formulação da Política Nacional de Vigilância em Saúde e o fortalecimento de ações de Promoção e Proteção à Saúde.

Além disso, de acordo com a publicação, considerou-se a necessidade de se estabelecer um plano de resposta de Espin (Emergências em Saúde de Importância Nacional) para estabelecer estratégias de acompanhamento que se enquadrarem nas definições de suspeitos e confirmados do agravo do momento.

Segundo a resolução publicada no Diário Oficial, o COES/SESAU (Centro de Operações de Emergências em Saúde) será composto por membros da Secretaria Municipal de Saúde, envolvidos na preparação e resposta a eventos de importância na emergência em saúde pública, além de outras áreas conforme a necessidade.

A atuação do Centro será de forma conjunta em parceria com outros órgãos e inter e intra setorial à SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, bem como, outras Secretarias pertencente ao município, sem prejuízo da participação de outras entidades representativas da sociedade sempre que necessário.

Confira a publicação no Diário Oficial da Resolução a partir da página 5, acessando AQUI.

