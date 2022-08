Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Catarina defende Petruchio. Petruchio se recusa a revelar porque ficou contente com o roubo. Teodoro avisa Joaquim que Marcela quer que ele mude o testamento. Batista agradece a ajuda de Heitor. Edmundo recebe esmola e sente- -se humilhado. Lindinha conta que ouviu Calixto dizer que Petruchio ficou com as apólices. Batista demite Teodoro, que confessa que pretende se candidatar a prefeito. Joana e Batista se beijam. Petruchio e Catarina se abraçam. Joana recusa a ajuda de Batista. Dr. Felisberto avisa que Hildegard é uma vigarista.

A Favorita

Zé Bob pergunta a Alícia se ela sabe o que significa Blue Diamond. Donatela decide encontrar Pedro. Catarina pede para Leonardo ajudá-la a consertar o fogão, mas ele ignora. Stela fala para Leonardo que o restaurante está com um vazamento na cozinha e ele se oferece para consertar. Pedro se emociona ao ver Donatela. Pedro conta para Donatela que Flora o internou. Donatela finge ser uma enfermeira voluntária para não deixar pistas no hospital. Flora dá dinheiro a Dodi e o expulsa de sua casa. Halley conta a verdade sobre ele, Céu e Orlandinho para Cilene.

Além da Ilusão

Violeta decide prestar queixa contra Joaquim, mas Eugênio pede um tempo. Bento beija Silvana e afirma que tentará esquecer Letícia. Eugênio confronta Úrsula e Joaquim. Úrsula revela a Eugênio que Joaquim é seu irmão. Constantino e Julinha se espantam com o amor de Santa e Geraldo. Eugênio decide fazer um acordo com Úrsula e Joaquim. Joaquim afirma que aceita o desquite de Isadora. Violeta questiona Iara sobre os golpes de Joaquim na frente de Eugênio. Margô ameaça Úrsula. Davi tem uma ideia para fazer Matias confessar seu crime.

Cara e Coragem

Jonathan desiste de seu encontro com Anita. Marcinha vê Renan aos beijos com Ísis em um local escondido e fica chocada. Regina reconhece Kaká Bezerra, e Leonardo fica enciumado. Regina e Kaká foram namorados na adolescência. Ítalo acredita que Danilo está envolvido na morte de Clarice. Moa conta que Andréa pode ajudar no processo de guarda de Chiquinho, e Pat finge animação. Danilo encontra a escuta que Ítalo colocou em seu escritório. Andréa comenta com Ricardo sobre seu ótimo relacionamento com Moa e Chiquinho.

Pantanal

Maria Bruaca evita olhar para Guta, e segue com a chalana. Juma confessa ao Velho do Rio que se sente só. Miriam sugere que Jove fique mais tempo na fazenda. Mariana tenta convencer José Leôncio a tratar Zaquieu como peão. Miriam vê a aliança que Jove deixou no carro. Maria Bruaca pede a Guta para esquecê- -la. Guta decide ir embora da fazenda. Miriam e sua equipe ficam perplexos ao ver Jove ir ao encontro de um senhor que apenas ele consegue enxergar. Jove fica abismado ao constatar que o agricultor era o Velho do Rio.

Carinha de Anjo

Solange e Pascoal aparecem casados e morando juntos. Madre revela que a irmã Fabiana é a sua sucessora na direção. Todos vão para a festa de aniversário de um ano de Arthur, irmã de Dulce Maria. Flávio sai da clínica psiquiátrica e vai para a mesma sela que Leonardo está na cadeia. Franciely está grávida de Silvestre. Rosana é prefeita de Doce Horizonte. Lulu conta para Dulce Maria que foi legalmente adotada por Fátima e Cristóvão. Fabiana comunica a todos que, partir de agora, as crianças poderão voltar todos os dias para casa e não apenas aos finais de semana.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.