Servidores da Capital e do Estado ganham horário excepcional nos jogos nas meninas na copa do mundo FIFA

A Prefeitura de Campo Grande publicou em Edição Extra do Diário Oficial (Diogrande) n. 7.130 desta sexta-feira (21) o Decreto n. 15.620 que estabelece os horários de funcionamento nas repartições públicas municipais, nas datas dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023.

Conforme a publicação na primeira página da Edição Extra do Diogrande desta sexta-feira, nos dias em que os jogos forem realizados até às 6h, o expediente iniciará às 10h, já nos dias em que os jogos tiverem início até às 7h, o expediente terá início às 11h.

De acordo com o documento, a decisão não se aplica às unidades escolares e aos setores e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.

Servidores do Estado

O governo estadual decretou ponto facultativo para os dias que o time comandado pela rainha Marta entrar em campo. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (21).

“É uma questão de igualdade. Na copa do mundo de futebol masculino o governo decretou ponto facultativo, natural que nesse momento em que as mulheres representam o país na edição feminina do torneio haja a mesma decisão”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Fase de Grupos

No Grupo F, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol faz sua estreia na competição na segunda-feira (24), às 7h, diante da seleção do Panamá. No sábado (29), às 6h, o Brasil volta a campo para enfrentar a seleção da França e o terceiro desafio brasileiro na Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 será na quarta-feira, dia 02 de agosto, às 6h, contra a Jamaica.

