Uma tarde com Ken de Campo Grande: A desconstrução do estereótipo através de Barbie

Em uma entrevista exclusiva para o jornal O Estado, Willian Silva, 26 anos, conhecido como o “Ken de Campo Grande”, compartilhou detalhes de sua rotina como personal trainer, influencer e cosplayer de Ken, personagem famoso da linha de brinquedos Barbie. Com um visual impecável, terno e gravata rosa, óculos escuros e maquiagem cuidadosamente aplicada, Willian se tornou uma figura de destaque na estreia do tão aguardado filme Barbie, realizado no cinema UCI do shopping Bosque dos Ipês na última quinta-feira (20).

A ideia de se caracterizar como Ken surgiu a partir do apelido “Ken de CG” (Campo Grande), dado pelas pessoas em festas e eventos devido ao seu interesse por cuidar da aparência, tornando-se conhecido nas redes sociais. Seu primeiro vídeo como Ken obteve meio milhão de visualizações, catapultando-o para 12 mil seguidores, e agora conta com 77 mil seguidores em suas redes sociais.

Embora Willian não tenha brincado com Barbie ou Ken na infância, após vincular sua imagem ao personagem Ken, ele passou a acompanhar e até mesmo assistir aos filmes de Barbie, embora seu interesse esteja mais ligado à representação do Ken em si.

Para se parecer com Ken, Willian mantém uma rotina de cuidados com a pele, incluindo skincare, hidratação e proteção solar diária, além de maquiagem para eventos especiais. Ele também enfatiza a importância de uma alimentação saudável em sua rotina.

No entanto, a caracterização de Ken traz consigo um ônus, com Willian enfrentando preconceitos em festas, eventos e nas redes sociais. Comentários maldosos sobre sua aparência e a ideia de que homens não deveriam usar maquiagem são recorrentes. Contudo, ele percebe uma mudança na sociedade brasileira, que está mais aberta à diversidade, quebrando estereótipos de gênero e aceitando a representação positiva de personagens como Ken no cinema.

Sobre a mensagem transmitida pelo Ken nos filmes, Willian destaca que a quebra do estereótipo de masculinidade tóxica e a representação da feminilidade contribuem para a abertura mental do público masculino. Ele ressalta que a Barbie tem inspirado homens e mulheres a abraçarem a inclusão, desvinculando gênero de cores como azul e rosa.

A popularidade do Ken de CG tem trazido mais projetos, como publicidades de lojas e convites para entrevistas em emissoras de mídia. No entanto, a figura estética do Ken, associada à perfeição, tem gerado desafios para Willian, que se esforça para quebrar a ideia de superficialidade e arrogância, mostrando sua humildade e contribuição através da personificação do personagem.

Além dos cuidados com a aparência, Willian busca ampliar seu repertório e se foca em outras áreas, como seu trabalho como personal trainer, para que sua vida não se limite apenas à personificação do Ken.

Enquanto Ken de CG recusa procedimentos estéticos para parecer mais com o personagem, ele nota que muitas pessoas têm se submetido a cirurgias e harmonizações exageradas, podendo colocar a própria vida em risco. Para ele, a maquiagem é suficiente para se assemelhar ao Ken, mantendo sua aparência de forma mais natural.

Ken de CG acredita que sua representação pode inspirar outras pessoas a expressarem livremente quem são, sem medo dos julgamentos alheios. Ele encoraja as pessoas a seguirem seus sonhos, sejam eles fazer cosplays, se vestir ou se maquiar como desejarem, e a ignorarem os comentários negativos.

Durante a entrevista, Willian ainda esclareceu que não possui nenhum atrito com outro influencer que também interpreta o Ken na Villa Nascer, destacando que tudo não passou de um mal entendido.

O Ken de CG se mostrou extremamente simpático e educado, tirando fotos com todos que se aproximavam dele no evento. Sua acessibilidade e carinho com os fãs são fatores importantes para o crescimento de sua popularidade, o tornando um fenômeno nas redes sociais e eventos relacionados à Barbie. A figura do Ken, quebrando estereótipos e representando uma masculinidade mais aberta e inclusiva, é um exemplo inspirador de autenticidade e aceitação.

Em um emocionante encontro na praça de alimentação do shopping Bosque dos Ipês, Ken de Campo Grande e Barbie protagonizaram um momento dinâmico e animado. Durante a entrevista exclusiva com Ken, a repórter do Jornal O Estado teve a oportunidade de testemunhar a troca de experiências entre os dois personagens e como o filme da Barbie tem sido fundamental para suas imagens.

Aos 26 anos, Bruna Silveira, acupunturista e estudante de fisioterapia, também compartilhou seu entusiasmo por ser cosplayer da Barbie. Ela explicou que faz cosplay de diversos personagens, mas desde a estreia do filme Barbie, tem sido o personagem que mais tem se dedicado a representar. A paixão por Barbie vem desde a infância, quando Bruna cresceu brincando com as bonecas e se identificando com a personagem.

A expectativa de Bruna para o filme é altíssima, especialmente pela atuação de Margot Robbie como Barbie, uma atriz que ela admira muito. Ela acredita que o filme é de extrema importância, ao representar a diversidade e a representatividade de forma notável. Barbie é retratada em todas as cores de pele, formatos de corpo, países e também inclui personagens com deficiência, o que é considerado algo excepcional e diferencial na indústria cinematográfica contemporânea.

Para Bruna, a Barbie é uma fonte constante de inspiração, transmitindo a mensagem de que todos podem ser quem quiserem, independentemente das expectativas sociais ou dos padrões impostos. Essa mensagem de empoderamento é o que motiva Bruna a continuar sendo cosplayer da Barbie mesmo após o furor da estreia do filme passar, pois para ela, interpretar esse personagem é mais do que um hobbie, é uma paixão e uma profissão.

Enquanto Ken e Barbie se reuniram para compartilhar suas experiências e celebrar o lançamento do filme, fica claro como esses personagens icônicos impactam a vida das pessoas e inspiram a busca pela autenticidade e inclusão. A representatividade presente no filme é um passo importante na direção de uma sociedade mais aberta e acolhedora, onde todos possam se sentir representados e encorajados a serem quem desejam ser.

O encontro de Ken e Barbie na praça de alimentação foi um momento especial, não apenas para os fãs que tiveram a chance de presenciar essa cena, mas também para os milhares de admiradores que encontram inspiração em cada aparição dos personagens e no poderoso significado que eles representam.

O filme Barbie, com sua mensagem de inclusão e empoderamento, deixa um legado marcante para todas as gerações, e a interpretação de Ken de Campo Grande e o cosplay de Bruna Silveira são exemplos vivos dessa poderosa mensagem. A Barbie sempre será uma figura emblemática, uma fonte de inspiração e um símbolo de representatividade que continuará impactando positivamente a vida das pessoas ao redor do mundo.

