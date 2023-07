Moinho Cultural no Criança Esperança!

[Por Ana Cavalcante, Jornal O Estado de MS]

Instituição de Corumbá que transforma vida de crianças por meio da arte tem mais um projeto contemplado na campanha exibida pela Globo

O Moinho Cultural de Corumbá vai estar no Criança Esperança 2023! A instituição foi selecionada com o projeto “Educação Integral no Moinho Cultural”. Hoje, o Moinho é composto por um grupo de funcionários, professores e coordenadores de grande influência na organização, arte-educadores com uma bagagem que vão desde shows com artistas nacionais até apresentações em outros países, profissionais que iniciaram sua trajetória ainda crianças por meio dos projjetos da instituição.

“A verdade é que a gente está sempre tentando fazer com que a criança seja cercada de amor pela família, mas cercada também de possibilidade de vida, de oportunidades. Então é dar acesso, permitir o acesso à arte, a cultura e a formação integral como cidadão. Isso é extremamente importante”, esclarece Márcia Rolon, diretora e fundadora do Instituto Moinho Cultural sul-Americano.

O Moinho é uma instituição sem fins lucrativos que existe há mais de 17 anos em Corumbá e tem o propósito de oferecer conhecimentos culturais e acessos tecnológicos para crianças e adolescentes da região Brasil – Bolívia. Com o intuito de diminuir a vulnerabilidade social na região da fronteira, o espaço já atendeu mais de 23 mil crianças.

Kauan da Cunha Coelho, de 26 anos, é ex-aluno do Moinho Cultural, atualmente, é professor de dança, desde 2015, formado pela escola Corpo Escola de Dança em BH. O professor conta que iniciou seus estudos na Instituição aos sete anos de idade. “Sem sombra de dúvidas, o Moinho é extremamente necessário para a cidade, para o estado e hoje ganha o mundo, para cada residente da cidade.

O Moinho transforma vidas, dá oportunidades, e faz com que o meio da Arte floresça e crie sonhos para que crianças, jovens e adolescentes vivam em busca de um futuro promissor e melhor por meio da Arte. Ter artistas incríveis, raízes do nosso Pantanal, mostra que podemos sim, alçar voos maiores e levar nossa cultural além. Mostrar que também somos capazes e podemos ser vistos pelo mundo”, acredita.

Moinho Cultural na campanha Criança Esperança, Kauan ressalta que a visibilidade é necessária para a manutenção e reconhecimento do espaço. “Auxilia e muito na manutenção do nosso espaço, nos dá esperança de que o Moinho ganhe mais vida, receba mais crianças, jovens e adolescentes, alimente mais sonhos por meio da Arte, e faz com que cada semente floresça no nosso Pantanal”. E além dos professores, a organização consta com outros integrantes que fizeram parte dos grupos de alunos, como é o caso de Kaíza da Costa Alves. Formada em Pedagogia e cursando Licenciatura em Música, é participante do Moinho de 2006 a 2015 e atualmente é coordenadora da instituição.

A coordenadora declara que a sua inserção na instituição foi fundamental para sua formação enquanto trajetória de vida e profissional. E acrescenta que as oportunidades fornecidas pela instituição são imensuráveis. “O Moinho me trouxe muito crescimento pessoal, experiência, conhecimento que pude transmitir quando me tornei professora, e, além disso poder aprender tocar no Moinho me deu a chance de tocar na minha Igreja, e começar meu primeiro emprego de forma autônoma tocando em casamentos e cobrar um cachê ajudando assim minha família em casa e adquirindo coisas pessoais buscando sempre me tornar uma profissional. Minha família sempre será grata pelas oportunidades que eu recebi da instituição, por realizar meu sonho de tocar com uma grande orquestra e por chegar onde cheguei”.

O Moinho e a Criança Esperança

Além das propostas culturais citadas, a instituição desenvolveu o projeto “Educação Integral no Moinho Cultural” proposta que visa ministrar a arte da escrita literária, o como e onde usar técnicas e motivações específicas no campo da criatividade para desencadear a escrita criativa. O objetivo do projeto é potencializar a leitura e produção de textos, com a finalidade de ampliar o conhecimento e autonomia de crianças e adolescentes, de 6 a 18 anos, que estão na escola regular. Contribuindo o aprendizado nas da literatura e raciocínio lógico, consequentemente melhorando os resultados no ENEM para ingresso em universidades públicas.

Foi com o projeto que o Moinho Cultural foi contemplado a participar da 38.ª edição da Criança Esperança que ocorre esse ano. A professora Aline Moreira Lehnhart, 34 anos, do Núcleo de Cultura e Letramento que estará ligada diretamente na execução do projeto, explica um pouco mais sobre a proposta. “Com a contemplação da criança esperança poderemos ampliar as aulas, oferecendo aos participantes técnicos de redação, escrita, pensando no futuro educacional deles, desde a melhorá no ensino regular, com foco nas suas dificuldades cotidianas, até o ingresso a universidade pública, visando um futuro promissor, oferecendo oportunidades. O Moinho é isso, é oportunidade, é acesso, é sonho, é presente e é futuro”, afirma a professora.

Essa é quinta vez que a Instituição participa da campanha da Criança Esperança, para contribuir com doações e mais informações o CE disponibiliza a página no Instagram @crianca.esperanca. E para saber mais sobre o Moinho Cultural é só acessar @moinho_cultural.