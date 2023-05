Mitos e Verdades sobre Reumatismos

MITO: REUMATISMO É DOENÇA DE VELHO.

VERDADE: Há um grupo de doenças que afetam, mais frequentemente, as pessoas acima de 60 anos, como a artrose. Porém, há um grande número de doenças, denominadas de reumatismo, que afetam crianças, jovens adolescentes e adultos, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico etc.

MITO: EXISTE UMA MEDICAÇÃO QUE É ÓTIMA PARA REUMATISMO.

VERDADE: Não existe uma medicação que seja ótima para o reumatismo. Simplesmente porque não há UM reumatismo. Reumatismo é o nome dado para um grupo de mais de cem doenças diferentes, que afetam articulações, órgãos internos, pele e as células sanguíneas, e cada uma delas tem sua evolução e consequências, que exigem tratamento individualizado. Portanto, não caia na propaganda que diz que tal medicação cura reumatismo!

MITO: TENHO REUMATISMO NO SANGUE!

VERDADE: Essa frase, muito comum entre os pacientes, não corresponde à verdade. O que ocorre é que quando há um processo inflamatório ou infeccioso, algumas proteínas que circulam no sangue estão alteradas e alguns médicos, de maneira equivocada, utilizam a expressão “reumatismo no sangue”, para o paciente. Portanto, não é correta a afirmação de que alguém tenha reumatismo no sangue!

MITO: EXAMES PARA SABER SE EU TENHO REUMATISMO.

VERDADE: Os exames devem sempre ser para complementar o diagnóstico, após um exame físico completo e o médico ter colhido toda a história das queixas relatadas pelo paciente. Não existe exame específico que, analisado de forma isolada, possa selar o diagnóstico de algum tipo de reumatismo.

MITO: O REUMATISMO ATACA NO FRIO

VERDADE: O frio aumenta a sensibilidade do paciente aos estímulos externos, como as baixas temperaturas. Portanto, ele não causa e não piora no frio.

MITO: TENHO REUMATISMO PORQUE MINHA IMUNIDADE ESTÁ BAIXA

VERDADE: Não existe imunidade baixa! As causas de alguns tipos de reumatismo estão relacionadas à herança genética do indivíduo e que, em algum momento, a interação com fatores ambientais, como fumo, alcoolismo, infecções e estresse emocional, podem fazer que haja um desequilíbrio do sistema imunológico, que passa a não ter controle sobre a resposta do organismo e, nas de origem autoimune, deixam de reconhecer as próprias estruturas e passa a agredi-las, como se fossem corpos estranhos.

MITO: TENHO FAN POSITIVO. TENHO LÚPUS?

VERDADE: Nem sempre. O FAN é um exame que não é específico para lúpus. Ele pode ser positivo em pessoas sem a doença, em vários outros tipos de reumatismo, em algumas infecções ou até mesmo quando o paciente está usando alguns tipos de medicação.

MITO: TENHO ÁCIDO ÚRICO ALTO, PORTANTO NÃO POSSO COM ALIMENTOS ÁCIDOS.

VERDADE: Os ácidos que encontramos nos alimentos e frutas, não elevam o ácido úrico! Isto porque, o ácido úrico é formado a partir de proteínas e não de ácidos.

Prof. Dr. Izaias Pereira da Costa

Professor titular da Famed da UFMS, professor do curso de pós-graduação de Saúde e Desenvolvimento do CentroOeste, da UFMS; coordenador do programa de residência médica em reumatologia, do Humap/Ebserh/UFMS; titular da cadeira 23, da Academia Brasileira de Reumatologia.