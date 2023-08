Semana inicia com visita de três ministros no Estado

Mulher, segurança e turismo estarão em pauta

O Governo Federal, a Sudeco e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Turismo de MS realizam um encontro com o Ministro do Turismo, Celso Sabino, que acontece na próxima segunda (28), na Capital.

A ocasião será um momento de conversa e apresentação de linhas de ação entre Ministério do Turismo e trade turístico sul-mato-grossense. O diretor-presidente da Fundtur/MS, Bruno Wendling participará da agenda que acontece no Auditório do Bioparque.

O programa Escola segura também recebe o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e a ministra Aparecida Gonçalves (Mulheres) que visitará Campo Grande, Dourados e Corumbá.

A vinda da ministra será para lançar a nova casa da Mulher em Dourados, projeto que terá investimento de mais de R$16 milhões.

