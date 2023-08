Rotatória da Avenida Tamandaré será a quinta a receber melhorias

Desde 2017, quatro pontos críticos já passaram por reordenação

A rotatória das avenidas Tamandaré com a Euler de Azevedo, que dá o principal acesso à UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) será a quinta intervenção realizada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. Além de universidade, o local dá acesso aos bairros alto do São Francisco, Parque dos Laranjais, Nossa Senhora das Graças, Jardim Fluminense, Jardim Veneza, Vila Nilza, Jardim das Acácias e Jardim Paquetá. Conforme informações da assessoria da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), ainda não há previsão para a realização do reordenamento da rotatória, pois estão na fase de captação de recursos.

José Milton, proprietário de uma sorveteria desde 2009, localizada na avenida Tamandaré, destacou que o comércio local está cada vez mais aumentando, com isso, o reordenamento da rotatória é muito importante, pois o fluxo de carro no local é muito grande, independente de horário. “Estou aqui desde 2009, já vi diversos acidentes, fora os congestionamentos que ocorrem, independente do horário. Esperamos que seja realmente feita essa melhoria no local, pois é algo que há muito tempo ouvimos, mas até hoje nunca ocorreu”, ressaltou o comerciante.

De acordo com a Agetran, pelo local passam, em média, diariamente, 12 mil veículos, por isso foi identificada a necessidade do reordenamento viário, com implantação semafórica, para garantir maior fluidez e segurança para o trânsito na região.

Há 13 anos atuando como dono de pet shop na região, Amauri Muzili Oliveira Lima relata que o maior problema do trânsito no local é a falta de atenção dos motoristas, que muitas vezes provocam acidentes, gerando até mesmo brigas entre eles. “Esperamos que seja feito algo para que fique mais fácil para todos que trafegam na região, pois as imprudências, juntamente com o grande fluxo de carro, prejudica até nos negócios, pois dificulta que os clientes tenham acesso ao pet shop”, afirma Amauri.

Desde 2017, foram anunciados a intervenção em cinco pontos críticos, com o objetivo de dar mobilidade e organização no trânsito local. Até o momento, já foram realizadas melhorias nas rotatórias das avenidas Mato Grosso com Nelly Martins (2017), Interlagos com a Gury Marques 2018), Joaquim Murtinho com Ceará (2020), Joaquim Murtinho com Elias Zahran (2020) e avenida Três Barras com José Nogueira (2023).

Quarta intervenção

O reordenamento viário da rotatória da avenida Três Barras já está em processo de finalização, com previsão de entrega no dia 11 de setembro deste ano, conforme o calendário festivo dos 124 anos de Campo Grande. Atualmente, está em execução os trabalhos de sinalização vertical, horizontal e semafórica, o que requer atenção redobrada da população, até sua finalização.

Em setembro de 2022, a Prefeitura de Campo Grande aumentou o valor para implantação de semáforo e reordenamento do trânsito na rotatória da avenida Três Barras, passando de R$ 1,8 milhão para R$ 2,3 milhões. Ao todo, a obra deve custar R$ 3,3 milhões.

