Associação dos Alcoólicos Anônimos completa 51 anos

O grupo AA (Alcoólicos Anônimos) São Paulo está completando 51 anos, nesta sexta-feira (25). Ele foi fundando no ano de 1972, quando ainda era um Estado uno. Esse é um dos 13 grupos do AA da Capital e, ao todo, são 40 espalhados pelo Estado.

Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham suas experiências, a fim de resolver um problema comum, que é o alcoolismo. De acordo com um dos membros do grupo, o AA não está ligado a nenhuma seita ou religião. Ele afirmou que faz parte da irmandade há 22 anos e que graças ao grupo venceu o alcoolismo. O nome dele será mantido no anonimato, assim como nas reuniões as identidades dos participantes são preservadas.

“O único requisito para ser membro da irmandade é o desejo de parar de beber. Eu parei com a ajuda do grupo e hoje ajudo quem também tem esse desejo. Não cobramos nada, somos autossuficientes. Graças às nossas próprias contribuições, que são levantadas, geralmente, das coletas que realizamos durante as reuniões, para cobrir nossas despesas”, explicou.

O membro assegura que as pessoas precisam ter consciência de que o alcoolismo é uma doença. “É progressiva e têm que ser levada a sério.”

Por – Rafaela Alves

