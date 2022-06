Semana começa com mais de 4 mil oportunidades de emprego em MS

Para quem está em busca de emprego, a semana inicia com 4.488 oportunidades de emprego abertas em Mato Grosso do Sul. As vagas são para diversas áreas e níveis de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), estão disponíveis 2.932 vagas para diversas cidades do Estado como Amambai (56), Aparecida do Taboado (87), Caarapó (71), Corumbá (76), Dourados (468) e Três Lagoas (189).

Para a Capital são 999 oportunidades ofertados por empresas parceiras da Fundação. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, churrasqueiro, eletricista, mecânico e pedreiro, entre outras atividades. Também tem oportunidades para pessoas com deficiência.

Com objetivo de evitar filas e aglomerações, a Funtrab orienta que os interessados façam o agendamento prévio por meio do aplicativo “MS Contrata+ para Trabalhadores”.

Após o agendamento, os candidatos devem comparecer à sede da Fundação com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Confira a lista:

A lista completa pode ser conferida aqui: http://www.funtrab.ms.gov.br/lista-de-vagas-em-destaque.

Funsat

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece hoje (3), 1556 oportunidades de emprego. Entre as vagas disponíveis estão a de analista de marketing, contador, garçom de bar, motorista entregador.

Para viabilizar a contratação, a Fundação recomenda que pessoas que estão em busca de emprego utilizem o aplicativo Sine Fácil. A plataforma permite a pesquisa, cadastro de currículo e candidatar-se às diversas vagas de emprego disponibilizadas pelo sistema.

As vagas ofertadas estão disponíveis no link: http://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/. Para se candidatar às vagas basta realizar o cadastro no site: https://form.jotform.com.

