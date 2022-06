Em resposta a teste Norte Coreano, EUA e Coreia do Sul lançam oito mísseis balísticos

No início da segunda-feira (6), Estados Unidos e Coreia do Sul dispararam oito mísseis superfície-superfície no largo da costa oriental da Coreia do Sul. Segundo um funcionário do Ministério da Defesa da Coreia do Sul, o exercício militar veio em resposta aos Norte Coreanos que teriam lançado misseis balísticos de curto alcance no domingo (5).

A ação reflete o posicionamento do presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol que prometeu, em sua posse mês passado, adotar uma linha mais dura contra a Coreia do Norte. Além disso, concordou com o presidente dos EUA, Joe Biden, em melhorar os exercícios militares conjuntos e fortalecer sua postura de dissuasão combinada.

A estratégia dos lançamentos segue um padrão visto nos últimos anos contra a Coreia do Norte. A ação é uma demonstração da “capacidade e prontidão para efetuar um ataque de precisão” contra a fonte dos lançamentos de mísseis da Coreia do Norte ou os centros de comando e apoio, segundo noticiou a agência Yonhap, da Coreia do Sul, citando as forças armadas sul-coreanas como fonte.

Após posse de Yoon Suk-yeol, essa representa a segunda ação conjunta entre Seul e Washington. No mês passado, os dois países lançaram vários projéteis depois que a Coreia do Note disparou três mísseis balísticos, incluindo um com suposto alcance intercontinental.

Além da Coreia do Sul, o Japão também realizou, junto com os EUA, uma ação militar em resposta aos últimos testes de mísseis norte-coreanos.

Segundo o governo Sul Coreano, O regime de Kim Jong Un intensificou o programa de desenvolvimento de armas em 2022, apesar das sanções econômicas contra Pyongyang.

