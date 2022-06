Tempo segue firme no Estado com sol e poucas nuvens

O tempo segue firme em Mato Grosso do Sul durante essa semana. Para hoje (6) a previsão é que o tempo seja com sol e poucas nuvens. Essa ação se deve à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco.

De acordo com dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) as temperaturas mínimas de 16 e 17ºC e máximas de 28ºC serão registradas em municípios das regiões Conesul e Sul-Fronteira, como Amambai e Tacuru, por exemplo.

No Pantanal, cidades como Corumbá e Ladário devem ter mínimas de 20ºC e máximas de até 32ºC. Já na Capital, a mínima deve ficar em 20ºC e a máxima em 30ºC.

Os índices de umidade relativa do ar estarão baixos durante todo o dia, entre 15 e 40, em praticamente todo o Estado.

Mudança – Após a madrugada de terça-feira (7), a formação de um sistema de baixa pressão aliada ao avanço de uma frente fria oceânica irá favorecer a formação de instabilidade, principalmente nas regiões Conesul e Sul-Fronteira.

Com isso, o transporte de umidade vindo da Amazônia favorece o tempo instável, com chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades isoladas nessas regiões.

Já entre terça e quinta-feira (9), as instabilidades se formam em todo o Estado, com possibilidades de chuvas moderadas a fortes, e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de ventos e eventual queda de granizo principalmente nas regiões Centro e Norte.

*Com informações Portal MS