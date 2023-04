Semáforos desligados causam caos em trânsito de Campo Grande

Problema já se tornou crônico e foi registrado na região central e em diversos bairros da cidade

Parece clichê, mas a semana começou com problemas de semaforização, em Campo Grande. Na manhã da segunda -feira (24), os semáforos das principais ruas da Capital amanheceram desligados, como no cruzamento das avenidas Afonso Pena com Ernesto Geisel, rua Antônio Maria Coelho e a rua Maracaju. Devido às sinalizações precárias, acidentes marcaram a manhã de ontem.

Quem passou pelo centro da cidade bem cedinho precisou enfrentar congestionamentos, devido aos semáforos, na região. O trecho mais crítico, segundo quem passava por lá, foi na Afonso Pena, entre os cruzamentos das ruas Joaquim Nabuco até a João Rosa Pires. Os motoristas se depararam com os equipamentos de sinalização completamente desligados, nos dois sentidos da via.

Durante a manhã, também havia semáforos desligados nas ruas Antônio Maria Coelho, 25 de Dezembro e Espírito Santo, que ficaram sem funcionar até cerca das 7h30, no horário de pico. Outros equipamentos de sinalização permaneceram sem utilidade, ao longo da manhã, como na rua Padre João Crippa e alguns trechos da rua 13 de Maio, próximo ao hospital Santa Casa. Enquanto alguns semáforos estavam desligados, outros emitiam o “pisca-pisca” amarelo, indicando que estavam intermitentes.

A equipe do jornal O Estado percorreu alguns dos trechos citados e não havia equipes para reparar os equipamentos e nem agentes de trânsito, para orientar e sinalizar os condutores. As buzinas que comandavam o trânsito.

A consequência foi o caos. Motoristas ouvidos pela reportagem alegaram que já não aguentam mais a situação. Rodando pela cidade, o motorista de aplicativo Cleber Augusto, 36 anos, disse que o trabalho tem se tornado mais difícil. “Temos que ter atenção no trânsito normalmente, mas com semáforos desligados, redobra a atenção. Os motoristas e motociclistas de Campo Grande são estressados no trânsito, qualquer coisa é motivo de briga, sem falar nos acidentes graves”, reclamou ele.

Enfrentando o congestionamento logo cedo, o pai de família Éder de Souza, 41 anos, disse que o trânsito já é difícil com semáforos funcionando, sem eles, a situação piora. “Levo meus filhos para a escola todos os dias e é complicado o trânsito aqui, na Ernesto Geisel. Sem sinalização, a fila de carros não anda e começa aquele desespero de todo mundo querer passar, para não chegar tarde no trabalho ou na escola, aí começa o buzinaço e vira aquela coisa. Ótima manhã de segunda-feira”, ressaltou ele, na avenida Ernesto Geisel com a rua da Abolição, onde o equipamento não estava funcionando.

Conforme apurado, as informações eram de que um transformador de energia teria queimado na região central e provocado o desligamento dos semáforos, nos locais próximos. Já nos demais pontos da Capital, que estavam com semáforos sem funcionar, a problemática estaria nos fios de acesso. A reportagem entrou em contato com a Energisa, que por meio de nota oficial, esclareceu que a interrupção do fornecimento de energia foi ocasionada por um curto-circuito que desativou um alimentador da subestação Campo Grande – Centro. O curto foi decorrente de pássaro em contato com equipamento da rede elétrica. “Equipes estiveram no local e foi preciso o apoio da Agetran na organização do trânsito. A energia foi normalizada para todos os clientes e os reparos duraram de 06h45 às 07h47”, disse.

Em contrapartida, a Agetran (Agência Municipal de Trânsito) confirmou que o desligamento, no centro da cidade, foi ocasionado pela falta de energia. “As equipes foram acionadas para o restabelecimento dos semáforos e os agentes de trânsito conduzidos até os pontos mais críticos do centro de Campo Grande, onde o fluxo de veículos era maior, para ordenação do trânsito e volta da normalidade”, afirmou, em nota.

Falta de sinalização confunde motociclista e causa acidente

Um motociclista e a passageira ficaram feridos em um acidente de trânsito, no cruzamento da rua Bom Sucesso com a avenida Ernesto Geisel, na manhã de ontem (24). O acidente envolveu um Volkswagen Jetta, dirigido por um construtor, 45 anos, e uma Honda CG 150, que transportava um casal de 20 e 43 anos.

Conforme apurado no local, o motociclista havia passado por um semáforo intermitente, quadras antes, e se confundido no próximo semáforo, furando o sinal vermelho, na Ernesto Geisel. O homem que pilotava a moto colidiu com o veículo que descia a Bom Sucesso. Apesar de estarem de capacete, as vítimas sofreram fraturas nas pernas e nos pés.

O motorista do Jetta, relatou ter tentado evitar a colisão, freando bruscamente, mas não conseguiu evitar o impacto. “Desde lá do centro está um caos no trânsito. Os motoristas estavam passando pelos semáforos desligados ou que estão piscando, e os que estão bons estão furando também. A manhã já começou desse jeito. Agora, é ver o prejuízo material.”

