Riedel promete austeridade para realizar investimentos

Governador traça metas que serão voltadas para melhorar a vida das pessoas

O programa “Ano 1 de um Novo Ciclo de Desenvolvimento” foi apresentado ontem (24), à noite, pelo governador Eduardo Riedel (PSDB). Para comemorar os 100 dias de gestão, Riedel demonstrou que sua meta é alcançar as estratégias programadas para diversos setores do governo do Estado e para o cumprimento das promessas de campanha.

Ele diz que terá investimento recorde em infraestrutura. Dentre eles, estão reforma e melhorias de 20 aeroportos, R$ 160 milhões em investimentos em saneamento básico, além de R$ 52 bilhões, em usina de geração de usina fotovoltaica.

A chamada agenda de governança visa dar transparência a todas as ações do governo, nos próximos 12 meses. O evento de divulgação do projeto de planejamento da gestão para 2023 ocorreu no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

Compromissos de campanha

Quebrando um protocolo, o governo de Mato Grosso do Sul optou por substituir o evento que marcaria 100 dias de gestão pela agenda de governança, baseada os seguintes pilares: inclusivo, digital, verde e próspero.

“Ousamos deixar de lado o conceito de 100 dias. Assim, nós preferimos ser mais realistas e, sob esse ponto de vista, os 100 dias puderam entrar na definição de nossas metas, que serão entregues”, disse.

Riedel ratificou os compromissos assumidos na campanha eleitoral e afirmou que os novos pactos são para atender à população. “Trouxe para a governadoria as críticas da população. Procuro governar com os pés no chão, com o Legislativo, com todos do Executivo e ouvindo as pessoas. Temos respeito pelo serviço público e obsessão em gerar resultados. O primeiro compromisso é reduzir despesas, manter as contas organizadas e instalar uma rede de compliance, para combater o mau uso de serviço público.”

Projetos

Os projetos apresentados atingem diversas esferas, como economia, logística, cidadania, educação, segurança, entre outros campos. Para o governador Eduardo Riedel, é uma forma de compartilhar com a população o que está sendo feito.

Outra preocupação da gestão é com a prevenção a desvios, fraudes e combate à corrupção. Por isso, Riedel afirma que o serviço público está recebendo uma rede compliance, que funciona como em grandes empresas, apontando riscos e garantindo a correta aplicação dos recursos públicos.

“A verdadeira obsessão é por gerar resultados transformadores na vida das pessoas. O primeiro de nossos compromissos é o de austeridade e responsabilidade, que significa controlar e reduzir despesas, manter as contas equilibradas para realizar investimentos”, disse.

Riedel ainda completou, assumindo compromisso na transparência, como “investimento de Estado”. E falou da “instalação de uma grande rede de compliance, que vai atingir toda a esfera administrativa, para combater e prevenir qualquer tipo de malversação do recurso público”.

Vice-governador

O vice-governador Barbosinha (PP) explicou que prosseguindo, como já acontecia no governo Reinaldo Azambuja, a meta é o governo do Estado promover ajuda aos municípios e, em contrpartida, esses terem obrigações voltadas para a população das cidades.

”Os quatro pilares definidos foram os temas que nortearam a campanha, junto com os 17 objetivos sustentáveis da ONU (Organização das Nações Unidas). Nossa meta, como vice, é auxiliar Riedel a fazer com que ele seja o melhor governador de MS”, afirmou.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

