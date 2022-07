Sem sinalização condutores trafegam na contramão e aumentam riscos de acidente

Uma nova interdição na Avenida Calógeras tem gerado transtornos aos motoristas de Campo Grande. Devido à falta de sinalização adequada a Rua da Liberdade, via de mão dupla tem sido usada frequentemente como mão única colocando em risco a segurança no trânsito.

Ao subir pela Calógeras, via de mão única, condutores se deparam com a interdição e optam pelo desvio mais próximo, na rua da Liberdade. Contudo, com a falta de sinalização os motoristas que saem sentido Calógeras acabam utilizando às duas faixas da rua, inclusive a contrária, como se fosse uma via de mão única.

Em outro trecho próximo a história se repete, ao subir a Rua Rui Barbosa, motoristas e motociclistas se deparam com uma interdição e acabam optando pelo desvio nas faixas dos dois sentidos da Rua Otaviano de Souza, também de mão dupla, consequentemente entrando na contramão.

Além de irregular, trafegar na contra mão coloca em risco a segurança de pedestres e condutores que passam pelo local. Conforme o Art. 186 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), seguir pela contramão em vias com duplo sentido de circulação é infração grave com pena de multa, exceto quando feita para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, desde que respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário.

Ambos os locais passam por obras de revitalização que integram o programa Reviva Campo Grande, desenvolvido pela Prefeitura Municipal da Capital.

Questionada sob a falta da sinalização a (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), reforçou que a Rua da Liberdade é mão dupla, mas que agentes foram encaminhados para averiguar a situação.

Com informações da repórter Fernanda Marques.

