Ator André Gonçalves é preso por não pagar pensão

O ator André Gonçalves foi preso, na última sexta-feira (8), por não pagar cerca de R$ 350 mil em pensão alimentícia. Conforme o advogado, o artista não tem condições de pagar o valor devido à filha Valentina Benini, fruto de um relacionamento com a jornalista Cynthia Benini.

O ator, de 46 anos, foi levado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro. André foi liberado horas depois, entretanto ele tem que utilizar uma tornozeleira eletrônica por, pelo menos, nos próximos 60 dias. Além disso, o ator esta impossibilitado de ultrapassar uma distância de mínima ao redor de sua residência.

Ele está desde 2017 sem pagar pensã o alimentícia e deve mais de R$ 400 mil referentes aos atrasados. O valor mensal que havia sido estabelecido pela Justiça é de R$ 4,5 mil. A sua defesa diz que o ator não tem condições de realizar o pagamento.

O processo movido por Valentina não é o único que Gonçalves enfrenta na Justiça pelo mesmo motivo. Manuela Seiblitz, filha do ator com a atriz Tereza Seiblitz, também cobra na Justiça valores referentes à pensão alimentícia devidos pelo pai.

Após iniciar as dívidas, André Gonçalves tentou negociar com as duas. Dessa forma, a proposta era pagar R$ 1,2 mil a cada um delas, somado a 10% do valor total que recebesse de cada trabalho. Valentina e Manuela não aceitaram a proposta.

