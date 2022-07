Costa Rica empata com Ação-MT e garante a classificação na série D

A equipe da “Cobra do Norte” está classificada para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Neste domingo (10), o Costa Rica empatou em 2 a 2 com o Ação-MT, no estádio Dito Souza, na cidade de Santo Antônio de Leverger, em duelo válido pela 13º rodada da competição nacional.

O placar foi aberto pela equipe sul-mato-grossense, com gol de Digão, aos 31 minutos do primeiro tempo. Logo após, aos 34 minutos, o meia Igor Vilela ampliou o placar. O primeiro tempo acabou em vantagem de 2 a 0 para o time de Mato Grosso do Sul.

Já no segundo tempo, a equipe mato-grossense foi para cima e buscou o empate com o Lorran, aos 25 da etapa final e João Pedro aos 48 minutos, decretando a igualdade no placar em 2 a 2.

Apesar do empate, a equipe do Costa Rica se manteve na terceira colocação do grupo A5, agora com 21 pontos. Com esse placar, o Costa Rica está garantido no mata-mata da Série D. Já a equipe do Ação-MT, está eliminada na lanterna do grupo, com 5 pontos.

De acordo com a tabela da série D, todas as equipes da chave jogam no mesmo horário no próximo domingo. O Ação-MT viaja para enfrentar o Grêmio Anápolis, no estádio Jonas Duarte, e o Costa Rica recebe o Ceilândia no Laertão.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.