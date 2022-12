Governo deposita 13º dos servidores

A segunda parcela do 13º salário já está disponível nas contas do funcionalismo nesta quarta-feira (7) a primeira parcela tinha sido quitada em junho ao custo de R$ 208,9 milhões. Segundo Reinaldo, servidor terá melhor planejamento com os gastos, principalmente nas festividades de fim de ano. Com a soma do salário de novembro com a quitação da segunda parcela do 13º dos servidores estaduais, o Governo do Estado injeta na econimoa das 79 cidades de Mato Grosso do Sul mais de R$ 660 milhões.

Ao todo, o Governo de Mato Grosso do Sul desembolsou R$ 257,8 milhões para concluir os pagamentos do benefício de aproximadamente 85 mil servidores, entre ativos e aposentados, além de pensionistas. Com a antecipação do pagamento, o governador Reinaldo Azambuja conclui que o servidor terá melhor planejamento com os gastos, principalmente nas festividades de Natal e Ano Novo.

Nesta reta final de 2022, as três últimas folhas de pagamento serão quitadas pelo Estado em um intervalo de 23 dias. A primeira, referente aos salários de novembro, foi paga em 1º de dezembro (R$ 403,8 milhões). A segunda, que traz os valores da segunda parcela do 13º (R$ 257,8 milhões), está disponível para saque hoje. A terceira e última, relativa a dezembro (R$ 436,6 milhões), será quitada no dia 23 do mesmo mês. Somadas, as três folhas representam injeção de R$ 1,1 bilhão na economia, em valores líquidos.