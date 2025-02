Sejuv realiza mutirão para emissão do novo RG na próxima semana

A Prefeitura de Campo Grande por meio Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), promove um mutirão gratuito para emissão de carteiras de identidade (RG). A ação acontece nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, com atendimento em dois períodos: manhã e tarde, na sede da Sejuv, localizada na rua 25 de Dezembro, 924 – Jardim Dos Estados.

Serão disponibilizadas 90 vagas, distribuídas ao longo dos três dias, com a entrega de 15 senhas no período da manhã e 15 senhas à tarde. O atendimento será nos seguintes horários: das 8h às 10h e das 13h às 15h, oferecendo mais comodidade e agilidade para quem precisa emitir o documento.

Para participar, é necessário realizar a inscrição de forma exclusiva pelo WhatsApp, por meio do número (67) 99628-0299. As vagas são limitadas.

