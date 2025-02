Fumacê vai percorrer onze bairros de Campo Grande nesta quarta-feira no combate ao Aedes Aegypti

Nesta quarta-feira (05), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), intensificará o combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, com a aplicação do Fumacê em onze bairros da cidade.

A ação ocorrerá das 16h às 22h, abrangendo as seguintes localidades: Vila Nasser, Chácara Cachoeira, Jardim Bela Vist, Jardim São Bento, Jardim Los Angeles, Centro Oeste, Carandá Bosque, Mata do Jacinto, Vila Bandeirantes, Vila Taquarussu e Jardim Veraneio..

Durante a aplicação do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), os moradores são orientados a abrir portas e janelas para garantir maior eficácia do inseticida, permitindo que ele atinja os locais onde há maior concentração de mosquitos. A medida visa atingir principalmente as fêmeas do mosquito, responsáveis pela transmissão das arboviroses.

A execução da ação está sujeita a alterações, podendo ser adiada ou cancelada em caso de chuvas, ventos fortes ou neblina, que podem comprometer a aplicação do veneno.

Confira o itinerário dos bairros que receberão o Fumacê:

– Vila Nasser: Rua Mirabela, com a Rua Monte Azul

– Chácara Cachoeira: Rua Pestalozzi, com a Rua Luís Freire Benchetrit

– Jardim Bela Vista: Rua Cayova, com a Rua Dona Joana

– Jardim São Bento: Rua Guerra Junqueira, com a Rua Cel. Manoel Cecílio

– Jardim Los Angeles: Rua Marquês de Barbacena, com a Rua Augusta Rossini Guidi

– Centro Oeste: Rua Ana Jacinta de Oliveira, com a Rua Patrocínio

– Carandá Bosque: Rua Torquato de Camillo, com a Rua Olavo Pereira da Silva

– Mata do Jacinto: Rua Jamil Basmage, com a Rua Cristóvão Lechuga Luengo

– Vila Bandeirantes: Rua Vicente Solari, com a Rua Mal. Floriano

– Vila Taquarussu: Rua Brigadeiro Machado, com a Rua Congonhas

– Jardim Veraneio: Rua Sacadura Cabral, com a Rua West Point

A ação tem como objetivo reduzir a população do mosquito Aedes Aegypti e, consequentemente, minimizar os riscos de surtos das doenças transmitidas por ele.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram