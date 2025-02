Evento nesta quinta-feira (6) na Casa de Cultura celebrará os 10 anos da Casa da Mulher Brasileira

A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande, a primeira unidade do país, completa uma década de atuação. Para celebrar esta importante conquista, a Secretaria-Executiva da Mulher (SEMU) promove nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, um evento especial que será realizado na Casa de Cultura de Campo Grande, localizada na Avenida Afonso Pena, 2270 – Centro, a partir das 19 horas.

Desde sua inauguração, em 3 de fevereiro de 2015, a Casa da Mulher Brasileira tem sido um marco no combate à violência doméstica e familiar. O espaço integra diversos serviços especializados, proporcionando acolhimento humanizado e atendimento integral às mulheres em situação de vulnerabilidade. Com uma estrutura moderna e atendimento 24 horas, a unidade se tornou referência nacional e inspirou a implementação de outras unidades em diferentes estados brasileiros.

Os números registrados ao longo dos 10 anos de atuação refletem a relevância da CMB no suporte às vítimas. No período de fevereiro de 2015 a dezembro de 2024, foram realizados mais de 1,6 milhão de atendimentos psicossociais, 138 mil acolhimentos na recepção e cerca de 80 mil boletins de ocorrência. Além disso, mais de 63 mil medidas protetivas foram concedidas, reforçando a importância da articulação entre os órgãos de segurança e justiça.

A Casa da Mulher Brasileira oferece uma gama de serviços essenciais, como acolhimento psicossocial, alojamento de passagem para mulheres em risco iminente, brinquedoteca para os filhos das atendidas, transporte para serviços da rede de apoio, além do atendimento da Patrulha Maria da Penha, que atua 24 horas por dia.

A gestão da Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande é realizada pela Prefeitura Municipal, por meio do órgão gestor das políticas públicas para as mulheres. O modelo de governança compartilhada envolve reuniões periódicas do Colegiado Gestor, composto por representantes dos serviços oferecidos, assegurando decisões democráticas e transparentes para aprimorar o atendimento às mulheres em situação de violência.

O evento comemorativo dos 10 anos da Casa da Mulher Brasileira será um momento de reflexão e celebração dos avanços conquistados, mas também de reafirmação do compromisso com a erradicação da violência de gênero. A data busca dar visibilidade à luta pela igualdade e pelo direito das mulheres a uma vida livre de violência, reforçando a importância de uma rede de proteção fortalecida e comprometida.

A solenidade contará com autoridades, representantes da rede de atendimento e a comunidade, relembrando a trajetória da instituição e destacando os avanços no enfrentamento à violência contra a mulher.

Serviço:

Comemoração Dos 10 anos da Casa da Mulher Brasileira

Data: 06 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Casa de Cultura de Campo Grande

Endereço: Avenida Afonso Pena, 2.270 – Centro

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.