Adolescente é detido e confessa ter matado mãe a facadas em Campo Grande

Na manhã de ontem (06), Regina Fátima Monteiro Arruda, de 52 anos, foi morta a facadas no Bairro Jardim Zé Pereira. O filho, um adolescente, de 16 anos, estava desaparecido e era o principal suspeito pelo crime devido a relação conturbada que matinha com a mãe.

Após seis horas do crime, o adolescente retornou a residência para tomar banho e beber água, momento em que foi detido pelos policiais que faziam ronda no local para encontrá-lo.

Durante o interrogatório, o garoto confessou que matou a mãe e se escondeu em um matagal próximo ao local. De acordo com o relato, ele matou a mãe pois ela batia nele, humilhava, xingava e não se sentia amado por ela.

Ainda conforme relatado pelo menino, o crime foi premeditado e ele esperou a mãe dormir para matá-la com 20 facadas que foram desferidas no rosto, pescoço, cabeça, nádegas, tórax e barriga, além de utilizar um pedaço de caco de vidro para golpear a garganta e pedra para acertar o rosto da mulher.

O adolescente está detido e vai responder por ato infracional análogo ao crime de feminicídio.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram