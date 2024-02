Segundo detento é encontrado morto em cela na Gameleira em Campo Grande

Na noite da última sexta-feira (9), um homem de 41 anos foi encontrado sem vida na cela 64 do pavilhão C no Centro Penal Agro Industrial Gameleira, em Campo Grande. A fatalidade, inicialmente registrada como “morte a esclarecer”, ocorreu após o detento apresentar complicações de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando a equipe da Polícia Civil chegou à cena, a vítima já se encontrava sem vida na recepção da unidade. O detento, que possuía uma cicatriz na região abdominal, foi examinado pelo Corpo de Bombeiros, que confirmou o óbito. O médico presente destacou a necessidade de uma investigação mais aprofundada, uma vez que a causa da morte suscitava suspeitas.

A equipe da unidade penal relatou que o detento chegou por volta das 17h20, durante a distribuição do jantar aos internos que retornavam do trabalho, como era o caso da vítima.

Testemunhas alegaram que a vítima apresentava sinais visíveis de desconforto, incluindo babamento e coloração roxa na cabeça. O chefe do pavilhão havia verificado o estado de saúde da vítima, porém não havia sido registradas queixas na enfermaria.

Na cela, foram encontrados diversos medicamentos para dores e controle de pressão arterial, além de um caderno com registros de dívidas relacionadas à alimentação e medicamentos.

A tragédia ganha contornos mais sombrios ao ser revelado que, na quinta-feira (8), outro detento também faleceu nas mesmas instalações, na cela 88 do pavilhão, apresentando sinais de “morte não natural”. O caso ressalta a necessidade urgente de investigação sobre as condições e circunstâncias dessas mortes no ambiente carcerário.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: