Dupla invade comércios em Nova Andradina e rouba refrigerantes, alimentos e botijão de gás

Na última sexta-feira (09), a Seção de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Nova Andradina agiu rapidamente para identificar e localizar dois indivíduos responsáveis por furtos a estabelecimentos comerciais na região. Após receber informações sobre a atuação da dupla, que tentou invadir ou efetivamente invadiu pelo menos cinco estabelecimentos durante a madrugada do dia 09, a equipe de investigação iniciou um conjunto de diligências visando a qualificação e prisão dos suspeitos.

As ações resultaram na localização e identificação de um dos envolvidos, encontrado no centro da cidade. Durante essa abordagem, parte dos objetos furtados foi recuperada no local onde estavam escondidos.

Paralelamente, as diligências conduziram à identificação do segundo autor, já conhecido no meio policial por envolvimento em delitos semelhantes. Os itens furtados, incluindo refrigerantes, alimentos, objetos de escritório, máquina de cartão de crédito e um botijão de gás, foram encontrados em uma residência no bairro Centro Educacional e serão devolvidos aos seus legítimos proprietários.

A investigação prossegue com o objetivo de recuperar outros objetos subtraídos pela dupla, além de avaliar a possível participação de outros envolvidos nesse crime contra o patrimônio.

