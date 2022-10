Secretários devem entregar cargos até o final do mês

Todos os secretários da atual administração serão convidados a colocar seus respectivos cargos a disposição da prefeita Adriane Lopes até o final do mês para que ela comece a nomear uma nova equipe de assessores já com uma configuração diferente do que aconteceu até o momento. O único nome que é tido como seguro no cargo seria o atual titular da pasta da cultura Max Freitas que é ligado a prefeita e ela própria assegurou a vereadores que ele permanecerá no Cargo.

A definição mais urgente seria para a vaga de Antonio Lacerda que já deixou o cargo e poderá ser substituído pelo atual líder da Prefeita na Câmara vereador Beto Avelar existe ainda a possibilidade de o também vereador Victor Rocha assumir a Secretaria Municipal de Saúde e para isso já tem o apoio de 20 parlamentares e de entidades de classe do setor da saúde.

“Estamos conversando”, disse de forma lacônica o líder da prefeita Beto Avelar ao confirmar a possibilidade de se tornar o responsável pela interlocução com a Câmara Municipal o que fortaleceria a base de sustentação da prefeita no legislativo.

Diversos fatores devem influenciar nessa recomposição desde o resultado da eleição que está no segundo turno até os projetos com vistas de 2024 quando deverá acontecer a eleição para a sucessão de Adriane Lopes da qual ela não poderá concorrer a reeleição ter integrado a chapa reeleita em 2020.

Até mesmo uma mudança de partidos como por exemplo a ida da senadora eleita Tereza Cristina para um partido que se originaria da fusão do PL Patriota e PP também estaria sendo levada em consideração.

Como a próxima semana terá dois feriados e na última semana do mês será marcada pela reta final do segundo turno para o Governo do estado as articulações ficam comprometidas pois muitos fica difícil fechar negociações para recomposição do secretariado.

A expectativa é de que diversas reuniões deverão acontecer nas próximas semanas e conforme a própria prefeita já disse a expectativa é de que alguns dos atuais ocupantes de cargos venham a apresentar seus respectivos pedidos de afastamento o que facilitaria a indicações dos substitutos.