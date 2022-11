Secretário da Prefeita acusa Casa de Leis e Presidente exige retratação

“Quem casa com viúva assume os filhos” esbravejou Carlão

Durante a sessão da Casa de Leis desta quinta (24), os vereadores criticaram a postura do secretário de administração da prefeita Adriane Lopes (Patriota), ex-vereador Mário César que durante reunião com os professores da ACP teria afirmado que se ele fosse vereador ou presidente da Casa não teria assinado o acordo que foi feito ainda pelo ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), junto a categoria.

A fala causou desconforto e os vereadores exigiram uma retratação por parte do ex parlamentar.

“Todo dia vemos nomeação no Diário Oficial, o piso foi negociado, não jogue para a Casa de Leis porque somos conscientes nesta Casa de leis. Eu sei a responsabilidade das nossas votações. Nesta questão quero bônus porque eu votei no que eles prometeram e que o caixa já havia abaixado e que pagaria.” Valdir Gomes.

Beto Avelar na defesa da prefeitura tentou amenizar a polêmica e defendeu a Câmara. “A transparência mostra que o teto de gastos está em 59% de gastos e hoje está em 57%, foi feito um acordo que teve uma condicionante, a Câmara não participou. No calor da reunião o secretário de governo teve uma fala infeliz ao falar que se fosse presidente da casa ou vereador não aceitaria o aumento. Não está sendo discutido o merecimento, mas veja a situação da prefeitura e se ela não cumprir irá estar à mercê de um possível impeachment. Para o aumento do teto de gastos deve estar dentro. Está prevista uma paralisação. Tenho certeza de que o executivo não vai fechar as portas”, Beto Avelar.

Professor Juari “ Nós da comissão da educação não tivemos este convite e não participamos nas negociações. Coloque a gente para que possamos intervir”, defendeu o tucano.

O presidente da Casa, Carlão (PSB), pede que Mário César se retrate com a Casa de Leis que está atenta e fazendo o papel do legislativo.

Airton Araújo “Quem casa com a viúva assume o filho e a senhora terá que gestar, administrar o que tem aí e a senhora terá que reduzir os gastos para cumprir a lei. Não podemos penalizar desta forma os trabalhadores, principalmente os professores que nos educa e educa nossos filhos. A Câmara Municipal sempre esteve do lado dos professores. O projeto passou pelo sindicato, pela Câmara e foi aprovado com muita atenção. Desqualificar esta Casa não. O senhor já esteve como presidente e sabe o que aconteceu. Cuida desta Casa. “, Ayrton PT.

“O piso nacional todos os municípios tiveram dificuldade, Capital não foi diferente. Algumas falas não podemos admitir como jogar a responsabilidade aos vereadores, isto é, se eximir da lei. O senhor é o nosso presidente e está correto e em seu direito de defender a Casa de Leis. Na época, o prefeito entendeu e fez dentro da responsabilidade do momento que trouxe. Foi feito em consenso e parabéns pelo seu posicionamento.” Otávio Trad

