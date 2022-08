Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Nesta terça, você segue com a corda toda, meu cristalzinho, graças à Lua que segue firme e forte em seu signo! É hora de viver experiências novas, correr atrás dos seus sonhos e fazer o que der na telha. À tarde, Mercúrio e Urano mandam good vibes para você colocar o serviço em dia e, de quebra, batalhar por uma grana mais do que merecida! Mas, no final da tarde, há risco de se desentender com a chefia ou perder a paciência com gente muito chata e conservadora. Respire fundo e não perca a calma! Sair da rotina e dar o primeiro passo com um contatinho é o caminho para se dar bem na conquista. Deve sobrar animação no romance, mas cuidado com o ciúme no final da noite.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Respeitar o seu ritmo, meditar e agir discretamente são atitudes que ajudam a melhorar o seu desempenho no serviço, Touro. Fique na sua e mantenha distância de qualquer tipo de confusão, tá? Em casa, poderá preparar o caminho para tomar decisões importantes sem gente de fora dando palpite. Para driblar os palpiteiros de plantão, a dica é fechar a boca e manter segredo sobre os seus planos. Mas Mercúrio e Urano avisam que pode deixar o isolamento de lado à tarde e apostar no seu charme para atingir seus objetivos. Os astros também prometem momentos maravilhosos com o mozão! Eu ouvi um amém? A paquera também pode surpreender com uma reviravolta deliciosa.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Bom dia para se aventurar em um novo ramo no trabalho, tentar algo diferente na carreira ou na vida pessoal… Você estará mais sonhador e poderá correr atrás dos seus objetivos sem reservas hoje, meu cristalzinho. Se sonha com a casa própria ou tem planos de fazer algo novo no seu lar, saiba que os astros darão sinal verde na parte da tarde. Mas como nem tudo é perfeito sem defeito, talvez tenha que enfrentar uma briga com alguém que conhece há tempos ou é um amigo. À noite, talvez queira apenas paz e sossego na sua vida – converse com o mozão e explique que não é nada pessoal, tá? Na paquera, suas chances de se dar bem serão maiores ao longo do dia. Nada de ficar enrolando!

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A carreira conta com a proteção das estrelas logo cedo! Comece o dia com foco total nos seus planos e preste atenção em qualquer oportunidade de reforçar os seus ganhos, tá? O dinheiro não vai cair do céu, mas seu esforço tem tudo para ser recompensado. No começo da noite, pode ficar complicado encontrar um equilíbrio entre as obrigações e a vida pessoal, mas faça um esforço. Pegue leve nas críticas e não exagere nas cobranças no romance, afinal, ninguém é perfeito, nem mesmo você. Apesar do astral mais tenso, você também vai se expressar com facilidade e pode ficar fácil fazer as pazes com o mozão. Tá na pista? Pode se preparar porque vai chover contatinhos hoje!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Tudo indica que você pode se destacar nos estudos nesta terça, Leão! Sua curiosidade vai fazer hora extra e pode ser divertido aprender mais sobre qualquer assunto. Se conseguir direcionar isso para a vida profissional, melhor ainda. Afinal, Mercúrio e Urano trocam likes e sinalizam uma ótima fase para você progredir na carreira e melhorar as finanças. Eu ouvi um amém? Mas exageros e atitudes impulsivas precisam ser monitoradas para não prejudicarem a saúde. Vale a pena se cuidar melhor, meu cristalzinho. O astral descontraído pode animar a troca de mensagens com o mozão durante o dia. Se tem alguém em vista, saiba que suas chances de sucesso na paquera serão melhores pela manhã, tá?

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Se depender dos astros, as mudanças seguem em alta nesta terça. Se já vinha pensando em melhorar seus hábitos e cuidar da saúde, fica mais fácil adotar uma nova dieta, retomar os exercícios e até pesquisar atitudes mais saudáveis hoje, meu cristalzinho. O trabalho também reserva surpresas, mas você pode usar seu raciocínio rápido e sua inteligência para tirar proveito dessas mudanças. Os estudos contam com ótimas energias, assim como planos para uma viagem ou intercâmbio. À noite, porém, o clima fica mais tenso e uma briga pode azedar o romance. A conquista também enfrenta alguns perrengues, mas talvez pinte uma boa nova no final da noite.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Os relacionamentos seguem em destaque e é da força da união que podem vir os melhores resultados desta terça, meu cristalzinho. A dica é usar a criatividade pra encontrar maneiras de resolver as tarefas do dia a dia, além de fazer planos para o futuro também. Sua intuição ganha um reforço das estrelas, por isso, preste atenção se o seu sexto sentido mandar um aviso sobre algo ou alguém, tá? Ao longo do dia, troque mensagens inspiradoras com o mozão, caprichando no romantismo. Só tenha cautela com o ciúme, que pode dar as caras no final da tarde. A Lua se muda para Touro à noite e traz um toque de sensualidade para apimentar os contatinhos se está só.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Se depender das estrelas, você vai mergulhar de cabeça no trabalho logo cedo. Talvez tenha que fazer sacrifícios para atingir seus objetivos, mas esse esforço extra deve render frutos lá na frente. Mas nem tudo é perfeito, sem defeito, e vale a pena redobrar os cuidados com tudo que envolve comunicação no final da tarde. Há chance de pintar dor de cabeça nessa área, bebê. Por outro lado, os relacionamentos contam com as melhores vibes, tanto nas amizades quanto na vida amorosa. Se anda sonhando com um novo amor, espalhe a notícia entre os amigos – eles podem fazer o papel de cupido! A Lua traz mais proteção para o romance e a sintonia com o mozão deve aumentar à noite.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Hoje, tudo ganha uma certa leveza e o serviço deve correr sem grandes sustos. A comunicação e a sua habilidade para lidar com as pessoas serão seus maiores trunfos logo cedo, mas vai ser preciso mais empenho e até algum sacrifício à tarde. Em compensação, há chance de conquistar algo mais sólido e até dar um up significativo na carreira. É amém que fala? Mas nada é perfeito e as finanças podem trazer problemas no final da tarde – fuja das compras por impulso, bebê! Você e o mozão devem se entender melhor agora, mas pegue leve com a possessividade no final da tarde. As finanças também podem provocar discussão com o par. A conquista pode surpreender hoje.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você começa o dia mais envolvida em assuntos familiares ou que envolvem a sua casa, mas as estrelas avisam que pode resolver as coisas da melhor maneira possível ainda pela manhã. No trabalho, seu jeito prático será valorizado por colegas e superiores, especialmente se você mergulhar nas tarefas e se esforçar para deixar tudo em ordem. Os estudos, assim como uma viagem, recebem vibes maravigolds à tarde. Só tenha cautela para não brigar com um familiar no final da tarde porque o clima deve pesar. A Lua entra em seu paraíso astral à noite, mas ainda dá tempo de conquistar admiradores e paquerar muito. Um programa caseiro com o mozão deve cair muito bem hoje.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

No trabalho, você vai resolver qualquer assunto se investir numa boa conversa. Use e abuse do seu poder de comunicação para melhorar a relação com os colegas, conquistar novos clientes ou se destacar em sua área, meu cristalzinho. Mudanças em casa serão bem-vindas e pode até iniciar aquela reforma que vinha desejando há tempos. No final da tarde, porém, cuidado com gente maldosa ou fofoqueira. Se quiser paz e sossego, bloqueie gente chata sem pensar duas vezes – até mesmo no grupo da família! A conquista corre melhor ao longo do dia, mas mantenha um pé atrás com alguém novo. Com o mozão, o desejo de dar um passo mais sério deve guiar o romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Com sua atenção focada nas finanças nesta terça, as estrelas avisam que você deve conseguir boas novas envolvendo dinheiro. Se fechar um negócio lucrativo ou receber um dinheiro que não esperava, mantenha isso em segredo por um tempo. Mas não fique esperando o dinheiro cair de presente no seu colo – embora conte com ótimas vibes nessa área, seu sucesso será diretamente proporcional ao seu empenho. Os relacionamentos contam com a proteção das estrelas – mate a saudade das pessoas que ama. A dois, há sinal de muito carinho e ótimas conversas. A paquera também reserva ótimas notícias! Um lance recente pode evoluir para compromisso, mas fale sobre os seus desejos.

