Santa Casa adota protocolo para atender os feridos do acidente em São Gabriel do Oeste

Causado por neblina e baixa visibilidade, ocorrência culminou na morte de passageira de 74 anos

Na madrugada desta segunda-feira (12), um ônibus, da empresa Andorinha, que saiu de Cuiabá (MT) com destino a Campo Grande (MS), tombou após o motorista perder o controle do veículo, na rotatória. A suspeita é que a chuva e a neblina, que predominavam na via, naquele momento, tenham atrapalhado a visibilidade do condutor e causado o acidente. Na ocasião, 28 pessoas ficaram feridas e uma idosa de 74 anos ficou presa nas ferragens e morreu no local. Diante da gravidade, as vítimas foram transferidas para a Santa Casa de Campo Grande.

Mesmo lidando com a superlotação nas últimas semanas, a Santa Casa precisou se readequar em questão de minutos, para atender a sete pacientes com politraumatismos graves e necessidade de leitos, na Unidade de Decisão Crítica, foi o que confirmou o médico coordenador do pronto socorro, Marcos Bonilha. “Até o momento, já recebemos seis pacientes em estado gravíssimo. Além disso, foi necessário acionar o nosso plano de contingência para acidentes com múltiplas vítimas, então liberamos de imediato as áreas para atendermos a todos.”

O coordenador ainda explicou que, desde a madrugada, a Santa Casa está em contato com a regulação municipal para organizar a chegada e atendimento dos pacientes. “Assim que recebemos a informação do acidente e da quantidade de vítimas, entramos em contato com a Secretaria de Saúde e nos adequamos junto a eles para organizarmos a chegada dessas pessoas, que precisavam de atendimentoimediato”.

O atendimento rápido garantiu o sucesso da operação. “A área vermelha tinha 21 pacientes pela manhã, todos em estado grave, incluindo um que necessitava de ventilação manual (ambu). Adaptamos a área verde para receber esses pacientes, priorizando os casos mais graves e agilizando leitos de CTI. O hospital todo atuou conforme previsto no plano, proporcionando rápido atendimento e encaminhamento dos pacientes. As famílias também receberam apoio e estão alocadas em uma área específica”, finalizou.

Esse foi o acidente mais grave da estatística da operação Corpus Christi da PRF (Polícia Rodoviária Federal). O levantamento calculou, entre os dias 7 e 11, 36 acidentes, sendo oito deles com maior gravidade, além de 42 feridos e sete óbitos. O número é mais alto, se comparado com o mesmo feriado no ano passado, quando foram somados 14 acidentes, sendo cinco graves, 15 feridos e apenas um óbito.

Além disso, na operação deste ano, a PRF flagrou e autuou 133 motoristas ou passageiros sem cinto de segurança, 31 crianças transportadas irregularmente e 508 ultrapassagens indevidas. Entre todas as autuações, a polícia somou 2.032 abordagens. No que se trata de embriaguez ao volante, foram 3.422 testes de alcoolemia realizados, 62 condutores autuados e três presos.

Durante cinco dias de operação, a Polícia Rodoviária Federal também apreendeu 42 quilos de cocaína, 30.450 maços de cigarro e ainda recuperou seis veículos com histórico de roubo ou furto. Além disso, conforme o balanço do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), durante o feriado prolongado foram abordadas 3.244 pessoas e 2.433 veículos, nas estradas de Mato Grosso do Sul, onde também foram atendidos 6 acidentes, com 3 vítimas, sendo uma delas fatal. Uma pessoa acabou presa em flagrante, por embriaguez ao volante.

Durante as fiscalizações os policiais ainda apreenderam 21,2 quilos de pasta base de cocaína, 15 quilos de maconha, 2,6 quilos de haxixe marroquino e conduziram 7 pessoas para as delegacias da Polícia Civil. O policiamento foi reforçado em todas as regiões do Estado, com atenção redobrada para as rodovias que dão acesso a municípios e áreas com maior fluxo turístico, como a região de Bonito, Ponta Porã, distritos de Palmeiras e Piraputanga, entre outros, o que garantiu o aumento da sensação de segurança.

