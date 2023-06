Clima europeu toma conta de Campo Grande e surpreende moradores

Como já estava prometido, as temperaturas caíram bruscamente no início da noite de domingo (11) e, na segunda-feira (12), Campo Grande amanheceu envolta em uma névoa que deixou a cidade em um clima típico europeu e que obrigou a população campo-grandense a tirar os casacos do armário, já que no início da manhã os termômetros registraram 14ºC. De acordo com a Coordenadora do Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima no Estado do Mato Grosso do Sul) Valesca Fernandes, a névoa está relacionada com a presença de umidade e baixas temperaturas, com isso, “podemos ter uma grande melhora na umidade relativa do ar, já que, por conta das chuvas, os índices de umidade variam entre 80-100%”.

Os modelos indicam que o frio deve permanecer pelo menos até quinta-feira (15), esta semana, com o aumento gradativo das temperaturas, ao longo do final de semana. “Estão previstas temperaturas mínimas entre 6-9°C, na região sul do Estado. Porém, pontualmente, podem ocorrer temperaturas abaixo de 5°C, podendo ser as menores temperaturas do ano registradas até o momento”, explicou Valesca.

Segundo divulgado pelo Cemtec, durante esta semana, a passagem de um cavado aliado à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica devem favorecer o aumento de nebulosidade e condições de chuva no Estado do Mato Grosso do Sul. Há probabilidade para chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Entre hoje (13) e quarta-feira (14), devido à previsão de nuvens e chuvas constantes, deverá ocorrer pequena variação entre a temperatura mínima e máxima onde, por exemplo, em Ponta Porã, a mínima prevista é em torno de 6°C e a máxima, de 9°C.

A neblina segue prevista ao amanhecer e pode haver geadas fracas a moderadas, especialmente no sul e sudoeste do Estado. Para cidades do norte do MS, as baixas podem ficar entre 9-11°C e altas até 19ºC. Em Campo Grande, a temperatura mínima fica entre 8-10°C e a máxima pode chegar a 16°C.

Além da Capital, a cidade de Dourados terá a mínima de 9ºC e a máxima de 16ºC, tendo ainda 90% de probabilidade de chuvas. Já em Corumbá, a mínima chega a 7ºC e a máxima não passará de 13ºC, também há previsão de chuvas a qualquer hora do dia.

Em Três Lagoas, a mínima de 16ºC e a máxima de 19ºC, o tempo permanecerá chuvoso durante todo o dia e noite. Na cidade de Sidrolândia, a mínima não passará de 9ºC e as máximas de 14ºC.

Por Camila Farias– Jornal O Estado do MS.

