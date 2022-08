Rota Bioceânica: Sala Internacional RILA é inaugurada na Capital

Seguindo com o calendário de eventos dos 123 anos de Campo Grande, nesta segunda-feira (25), ocorreu a inauguração da Sala Internacional RILA (Rota de Integração Latino-Americana), localizada no Edifício The Place Corporate, no Shopping Campo Grande.

Tendo como objetivo ser o local onde serão realizadas as negociações internacionais que envolvem todo o estado de Mato Grosso do Sul, a sala é inaugurada durante a movimentação para a criação da Rota Bioceânica, que será a responsável por facilitar o acesso entre Mato Grosso do Sul e os portos do Chile, passando pelo Paraguai e Argentina.

Em entrevista exclusiva para O Estado Online, o governador do Departamento de Concepción, Edgar Lopes, comentou que os diálogos sobre a Rota estão bem encaminhados e comenta que é esperado que a economia da cidade paraguaia seja reanimada com a novidade.

Adelaido Villa, Secretario Municipal, afirma que o objetivo, tanto da Rota como da Sala Internacional é de integração. “Nós queremos é integrar culturas. Nós queremos fortalecimento da América Latina e Campo Grande se coloca humildemente à disposição de contribuir com essa integração”, afirma.

“Acreditamos que essa união vai fazer com que todos nós da América Latina possamos trocar experiências, conhecimentos e principalmente trazer pro nosso público consumidor um produto de melhor qualidade, geração de empregos, renda, tirando as pessoas da linha da pobreza. E isso pra nós é muito importante. Uma forma de romper com qualquer tipo de dominação que não seja democrática é rompendo com a fome”, comenta o secretario sobre a possibilidade de trazer para a população, uma maior qualidade de vida.

Villa também complementa que a inauguração Sala Internacional RILA irá ajudar nos diálogos com os empreendedores que desejam investir, exportar e importar. Ele chega a citar que esse processo já começou a acontecer, contando com conversações com as empresas de linhas aéreas Azul, Gol e Tam, que estavam presentes na inauguração.

“Temos uma preocupação muito grande, nós temos uma quantidade muito pequena de voos. Hoje a gente fica muito ilhado, né? Então a orientação da nossa prefeita é tirar Campo Grande do ostracismo, colocar Campo Grande diante do mundo e mostrar as nossas potencialidades”, comenta sobre a condição aérea da Capital, que se melhorada, irá elevar toda a economia do Estado e principalmente de Campo Grande.

José Carlos Parkinson de Castro, Ministro das Relações Exteriores, afirma que a criação desse espaço é necessária para estabelecer não apenas contatos internacionais, mas como também vender oportunidades. Ele acrescenta que esse local é importante para mostrar que o “Estado está preparado, mostra a disposição em promover as relações comerciais, passa uma imagem de modernidade, de integração. Também aqui, é um espaço aberto para também os nossos amigos e irmãos da América do Sul”.

Castro finaliza comentando que participar desse momento é simbólico, já que essa iniciativa mostra a soma de esforços e abre a possibilidade de cooperação com outros países, como o Paraguai, que divide fronteira com Mato Grosso do Sul.

Com informações de João Gabriel Vilalba e Carolina Rampi.

