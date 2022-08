Operário vence Stein Cascavel e joga pelo empate na Copa Brasil

Nem o mais otimista torcedor operariano esperava por uma atuação de gala de suas atletas na noite de ontem (29). Com dois gols de Amanda e Tai, a equipe feminina do Operário/ DEC venceu o poderoso Stein Cascavel por 3 a 1, no primeiro jogo da semifinal da Copa Brasil de futsal feminina. A partida aconteceu no ginásio do Guanandão, em Campo Grande. O segundo jogo será no dia 10 de setembro, na cidade de Cascavel (PR). A equipe sul-mato-grossense joga pelo empate para chegar a final da competição nacional.

Os gols da equipe operariana foram de Amanda (2) e Tai, enquanto Jaqueline marcou pra equipe paranaense. O apito final foi de muita alegria para as atletas da equipe de Campo Grande. “Não foi fácil chegar até aqui. Ontem enfrentamos a melhor equipe do Brasil atualmente e foi algo que mostrou que sim, podemos acreditar e sonhar. Mostramos ontem que nada é impossível. Temos objetivo, por isso a gente sentiu que podemos sonhar e conquistar”, comentou ao Portal O Estado Online, Edgar que é diretor técnico do Operário/ DEC.

Ambas as equipes voltam a se enfrentar na próxima semana, na cidade de Cascavel (PR). A outra semifinal da Copa Brasil de futsal será entre Taboão da Serra/ Magnus e ACAP (PA).

