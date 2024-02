Encontro com Michelle Bolsonaro deve reunir mais de 3 mil mulheres

Vinda da ex-primeira dama vai reunir mulheres conservadoras do MS

Mais que confirmado, a vinda da presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro (PL) promete reunir em peso, mulheres conservadoras e de direita de todo o Estado, em Campo Grande (MS) neste sábado (24). O evento, acontece a partir das 10 h, no Bosque Expo – Centro de Eventos no Shopping Bosque dos Ipês. No entanto, a presidente do PL pede que os participantes cheguem a partir das 8 h. A expectativa da organização é reunir mais de 3 mil pessoas no espaço.

Segundo a organização, o evento terá a participação de mulheres de todas as regiões do estado Sul Mato-grossense inscritas por meio da plataforma digital (os convites já estão esgotados). O objetivo do encontro, realizado seguindo o modelo de um circuito que acontece em etapas por todo o Brasil, é o de inspirar e encorajar as mulheres, alinhadas aos valores conservadores, a ingressarem efetivamente na política brasileira.

“O propósito dessa ação é considerado pelo Partido Liberal como essencial para auxiliar na construção de um país mais justo, e com mais igualdade de acesso às oportunidades para todos, especialmente para as mulheres”, explica a presidente do PL Mulher de Mato Grosso do Sul, Naiane Bitencourt.

Michelle Bolsonaro chega a Campo Grande hoje, junto com a sua vice-presidente, deputada federal pelo Mato Grosso, Amália Barros (PL) nesta sexta (23), quando o partido realiza uma reunião fechada com lideranças e membros da Executiva Estadual, também no Espaço Bosque Expo. As duas devem ser recebidas pela presidente estadual do PL Mulher/MS, Naiane Bitencourt. Já no sábado (24), para 3.800 pessoas, a ex-primeira-dama realiza uma palestra sobre o protagonismo feminino da mulher na política e a importância dos valores conservadores na construção de um Brasil melhor.

Em vídeo ao lado da presidente estadual no instagram, Michelle convida as mulheres sul-mato-grossenses para participar do evento. “Um momento especial, aonde nós vamos falar um pouquinho do objetivo do PL Mulher. E, dizer para vocês que a política, ela é uma ferramenta de transformação!”, disse Michelle.

Durante o evento, também existe a expectativa da filiação do deputado Rafael Tavares (PRTB), ao PL. Além dele, outros nomes de direita de Mato Grosso do Sul, devem se filiar também. Um desses nomes é de Vivi Tobias, que foi candidata a deputada na eleição passada pelo PRTB e agora deve seguir para o PL com o objetivo de se candidatar novamente nas eleições de 2024.

Partido Liberal celebra crescimento de 370% no número de filiadas somente em 2023 em todos os estados

O Partido Liberal (PL) obteve um extraordinário crescimento no número de filiadas ao longo de 2023, impulsionado pela liderança de Michelle Bolsonaro, nomeada há cerca de um ano como presidente do PL Mulher.

Desde a chegada da ex-primeira-dama, o Partido Liberal filiou mais de 22,5 mil mulheres. Esse aumento representa um impressionante crescimento de cerca de 370% em relação ao mesmo período no ano anterior. Com isso, segundo o sistema Datavence, o Partido agora conta com mais de 364 mil filiadas, marcando um avanço significativo na participação feminina na política brasileira.

A presidente nacional do PL Mulher tem desempenhado um papel fundamental ao reunir mulheres em encontros por todo o Brasil, promovendo um diálogo construtivo, incentivando e fortalecendo a representação feminina na política. Os estados já visitados foram São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Goiás, Paraíba, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande Do Sul, Pernambuco, Rio De Janeiro, Distrito Federal, Rio Grande Do Norte, Ceará e Paraná.

Por Daniela Lacerda.

