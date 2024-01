Rodrigo Perez assume Segov com perfil executivo e guardião do Estado

Riedel anunciou ainda João Cesar Mattogrosso como adjunto na Casa Civil

Após um ano de mandato, o governador Eduardo Riedel dá cada vez mais a sua “cara” a equipe que integra o seu time na administração estadual. Com a saída de Pedro Arlei Caravina da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), a pasta perde o perfil político e ganha um novo perfil, o do Executivo.

Rodrigo Perez, nome escolhido pelo governador Eduardo Riedel para substituir Caravina (PSDB), na Segov é empresário, administrador e não tem experiência política. Além disso, Perez é jovem e participou da elaboração do Plano de governo de Riedel (PSDB).

“Convidei o Rodrigo Perez, que sempre participou comigo das discussões, dos propósitos, das ações e da própria montagem do plano de governo. Rodrigo é empresário, administrador, uma pessoa nova, que não tem vivência na trajetória política, mas tem conhecimento da administração pública”, disse Riedel.

Riedel disse ainda, que o novo secretário chega com mais experiência do que ele próprio tinha quando assumiu a Secretaria de Governo em 2015, na gestão passada. “Uma pessoa que tem e carrega no seu DNA, a capacidade de articulação, o diálogo, compreensão das dificuldades que existem no governo e como administrador que é, também vai ter a capacidade de ser guardião, repito, secretário de Governo é o guardião do rumo a ser tomado pelo Governo do Estado, junto com cada um dos secretários, secretárias, autarquias, fundações, fazendo com que o contrato de gestão seja cumprido. É um facilitador, para as coisas acontecerem dentro das Secretarias, é um interlocutor muitas vezes, com Poderes, com outas ações e o Rodrigo traz todos esses predicados para poder cumprir esse papel que o Caravina cumpriu muito bem ao longo desse ano na Segov”, declarou.

De acordo com o governador, a Segov também possui o viés executivo, de conduzir a gestão das Secretarias. Pontou ainda, que a mudança de perfil é natural, pois cada pessoa tem sua trajetória própria

Novo secretário da Segov

O novo secretário falou sobre o novo desafio ao assumir a pasta. Rodrigo Perez

afirmou que terá um ano de grandes desafios e vai dar continuidade aos trabalhos já realizados na Segov. “O Governo vai continuar fazendo as entregas e terei a missão de apoiar o governador nas ações que estão em andamento, para que os bons resultados continuem acontecendo no Estado. Serei o guardião dos nossos valores e vou trabalhar junto às demais secretarias para atingir nossos objetivos”.

“Este ano vamos enfrentar um desafio que é o ano eleitoral, então teremos muita ação eleitoral e ao mesmo tempo, o governo precisa continuar andando, fazendo suas entregas. Então, meu grande desafio para esse ano é conseguir apoiar o governador e o Governo do Estado, para que as ações de entrega e de gestão, continuem acontecendo. Esse é o nosso grande desafio, que a gente têm para este ano”, disse Rodrigo Perez.

Caravina agradeceu a confiança e disse que vai continuar defendendo o Governo do Estado na Assembleia Legislativa. “Estou indo exercer o meu mandato, neste ano eleitoral, mas vou apoiar esta gestão no legislativo, pois tenho o mesmo objetivo de melhorar a vida das pessoas”.

Além do secretário de Governo que retoma seu mandato como deputado, Riedel anunciou a saída da secretária da SAD (Secretaria de Estado de Administração), Ana Carolina Nardes, por pedido dela. “Foi uma decisão pessoal minha, que tive durante a transição, de poder estar mudando um pouco o trabalho desenvolvido, já estava na secretaria de Administração há quatro anos e conversamos que eu ficaria mais esse ano. Cumpri 98% das entregas pactuadas com o governador e estou deixando o cargo. Como advogada, tenho vontade de ter um crescimento profissional, poder atuar em outras áreas, não sou apegada ao cargo. Na verdade, eu quero como funcionária pública que sou há 22 anos, fazer melhores entregas para a população e penso que posso estar em outros lugares e ajudar mais”, disse Ana Carolina.

Riedel adiantou que o novo secretário da SAD precisa ter a capacidade técnica para liderar uma pasta que é importante para condução do Governo. “Ela tem relação direta com mais de 47 categorias do Estado, trata do processo licitatório e patrimonial e está neste momento no processo de modernização”, disse o governador. Na Administração, a tendência é que o novo nome, que ainda não foi divulgado, seja de Frederico Felini, então adjunto de Caravina.

Casa Civil

Riedel confirmou que João Cesar Mattogrosso é o novo secretário-adjunto da Casa Civil, vaga desde a exoneração de Flávio Brito, após a Operação Turn OFF. O deputado João César Mattogrosso deixa a Assembleia para assumir o cargo de secretário-adjunto da Casa Civil. Ele vai contribuir na articulação política junto ao legislativo estadual e municipal, além do contato com os prefeitos das 79 cidades do Estado.

“Com sua experiência política, o João Cesar vai nos ajudar muito no contato com os prefeitos, articulação com os vereadores e na Assembleia Legislativa. Trabalhar junto com o Eduardo Rocha (chefe da Casa Civil). Confiamos muito na sua capacidade para realizar este trabalho tão importante”, descreveu o governador.

João César afirmou que a expectativa é a melhor possível para a função. “Já tenho minha história no legislativo municipal e estadual, assim como secretário no Executivo Estadual. Vou somar este conhecimento com o Eduardo (Rocha) para fortalecer ainda mais o Governo com os municípios e deputados”.

Todos os secretários tanto os que saem como eu que entram, serão oficializados no dia 1º de fevereiro. Com exceção da secretária de Administração que deve ficar, provavelmente, até o dia 9 de fevereiro, quando Riedel anunciará o nome que irá substituí-la, junto com outros três novos adjuntos para as secretarias de: Educação, Cidadania e da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cidadania).

