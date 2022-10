Operação no MS registrou 15 crimes eleitorais no segundo turno

A Polícia Estadual registrou 15 ocorrências de crimes eleitorais no Mato Grosso do Sul. A Operação Eleições 2022 ocorreu no último domingo (30), durante a votação do segundo turno eleitoral. O boletim foi divulgado pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).

Os dados apontam que ocorreram quatro desobediências às ordens da Justiça eleitoral, nos seguintes municípios: Nioaque (1), Bandeirantes (1), Miranda (1) e Vicentina(1). Também foram contabilizadas seis prisões de eleitores, em Campo Grande (2), Três Lagoas (2), Laguna Carapã (1) e outra em Chapadão do Sul (1).

A operação também realizou uma apreensão de material de campanha, em ocorrência de boca de urna, em Sete Quedas; quatro violações ou tentativa de violação do sigilo do voto, uma em Japorã, Antônio João, uma em Chapadão do Sul e outra em Coxim.

A operação

De acordo com a Sejusp, foram mobilizados mais de 8.000 agentes das forças estaduais de segurança. As ações da segurança pública foram intensificadas especialmente nos locais e espaços que possuem relação direta com o pleito eleitoral, como cartórios eleitorais, locais de votação, locais de totalização/apuração, vias públicas e estações de transporte público.

Todas as atividades foram monitoradas e coordenadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICC-E), em Campo Grande, que atuou de forma integrada com o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICC-N) de Brasília, com o objetivo de prevenir, coibir e reprimir crimes eleitorais como compras de votos, transporte ilegal de eleitores e boca de urna.

