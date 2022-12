Riedel quebra silêncio e anuncia novos secretários para MS a partir de 2023

Com informações da repórter Juliana Albuquerque

O Governador eleito por Mato Grosso do Sul a partir de 2023, Eduardo Riedel (PSDB) anunciou oficialmente nesta terça-feira (17), cinco nomes para chefiarem as principais secretárias de MS durante a próxima gestão. Na próxima semana, no dia 20 de Dezembro, Riedel revelará outros nomes como titulares das pastas administrativas do Estado a partir de 2023.

Eduardo Rocha foi anunciado como Secretário da Casa Civil de MS. Ele que já coordenava a Secretária de Estado de Governo e Gestão Estratégica desde 2021 na gestão de Azambuja. Rocha é também Marido da senadora Simone Tebet (MDB) e não tentou reeleição para deputado neste ano.

As atribuições da Secretaria de Estado da Casa Civil envolvem o assessoramento direto do Chefe do Poder Executivo na coordenação de ações de governo, inclusive de secretarias.

O então secretário adjunto da Segov (Secretaria de Governo e Gestão Estratégica), Flávio César Mendes de Oliveira foi anunciado como secretário da Fazenda, como já havia sido adiantado. A Sefaz é uma das principais responsáveis por arrecadar o dinheiro que paga os serviços estaduais, como a manutenção das Polícias Militar e Civil.

A advogada Ana Carolina Nardes foi escolhida para comandar a secretaria de governo que abrange – secretaria de licitação, administração geral e patrimônio. Em 2019, Ana assumiu a área de compras do governo, onde atuou como Secretária Especial, responsável por todas as aquisições de materiais e contratações de serviços do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Hleio pPelu, antigo prefeito de Ponta Porã para a Secretaria de Infraestrutura e Logística. O pedido de renúncia deve ser enviado nos próximos dias à Câmara de Vereadores. Com isso, o vice-prefeito Eduardo Campos (PSDB) assumirá como prefeito para concluir os dois anos de mandato.

Dentre as responsabilidades da pasta, está a formulação e administração as políticas do Governo nas áreas de transportes e logística de transportes, obras, mobilidade, acessibilidade urbana, trânsito, telecomunicações, energia e gás canalizado.

Ana Ali Garcia, Procuradora do PGE (Procuradoria-Geral do Estado) foi nomeada oficialmente a frente do órgão nesta terça, para atuar durante o governo do Riedel. Antes de assumir a PGE em março deste ano, Ana ocupava o cargo de Consultora Legislativa do Estado. Ela ingressou em 2005 na PGE e, desde então, exerce a função de Procuradora do Estado.

A PGE é o escritório de advocacia da administração pública estadual e exerce, como instituição permanente, uma função essencial à Justiça. Sua missão é orientar a condução de processos administrativos e representar a Fazenda Pública nos processos judiciais.