Votação do Festival Universitário da Canção continua aberta

A votação popular para escolha das melhores músicas da categoria Canção Popular, do Festival Universitário da Canção, está aberta e quem quiser votar deve acessar o canal da TV UFMS e escolher a música favorita, em Campo Grande.

As canções vencedoras serão aquelas que tiverem maior número de votos. Ambas as votações seguem abertas até o dia 21 de dezembro. A premiação ocorrerá no dia 22 de dezembro, no Teatro Glauce Rocha.

Premiação

Serão distribuídos R$ 32 mil em prêmios, sendo R$ 8 mil para melhor canção popular; R$ 8 mil para a melhor canção de câmara; R$ 4 mil para melhor intérprete; R$ 8 mil para compositor revelação e R$ 4 mil para melhor poesia original (letra).

Com informações da Ascom UFMS.