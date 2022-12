Detran-MS encerra ano com mais de 600 km em sinalização pelo Estado

O Detran-MS (Departamento Nacional de Trânsito) encerra o ano de 2022 com cerca de 600 quilômetros de implantação de sinalização horizontal e vertical em mais de 40 municípios de Mato Grosso do Sul.

Segundo o órgão, ao todo 42 municípios do Estado receberam sinalização horizontal e vertical, travessia elevada para pedestres, ondulações transversais e cruzamentos semafóricos, totalizando 609 km. Segudo, Maria Moura Borba, chefe da Diemi (Divisão de Engenharia e Manutenção).

No início do ano, Dourados, a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, recebeu investimentos de R$ 5,9 milhões para a sinalização viária, contando com seis cruzamentos semafóricos, sinalização horizontal e vertical, além de duas travessias elevadas para pedestres.

Só no último mês, foram 16 municípios contemplados com início em até 30 dias e divisão em dois lotes, sendo o primeiro de Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Corumbá, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Maracaju e Porto Murtinho, com o investimento de R$ 8.302.999,60.

O segundo conta com Água Clara, Costa Rica, Dourados, Mundo Novo, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba e Ribas do Rio Pardo e investimento de R$ 12. 995.521,44. Os projetos estão sendo atualizados de acordo com a demanda de cada município.

A previsão é que no máximo em até 6 meses todos os trabalhos sejam entregues. “Os investimentos aplicados em sinalização são imprescindíveis para um trânsito mais seguro, são intervenções importantíssimas que darão a motoristas, ciclistas e pedestres maior segurança ao transitar em vias públicas”, descreve o presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

O Departamento também participou da obra de revitalização do Parque dos Poderes, em Campo Grande, sendo responsável pela sinalização horizontal, vertical, advertência e sinalização de alerta para travessia de animais silvestres. Além de instalar equipamentos eletrônicos de controle de velocidade, sendo três lombadas e um radar de velocidade em convênio com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

Com informações do Detran-MS.