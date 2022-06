Restituição dos créditos da Flexpark começa no dia 20 de junho em Campo Grande

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul publicou na quinta-feira (2), a consolidação do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com a Metro Park Administração Ltda., para a restituição aos consumidores que pagaram tarifa dos créditos da Flexpark, de forma antecipada, mas não fizeram uso de vagas de estacionamento com parquímetro.

Conforme previsto no TAC, a restituição dos créditos da Flexpark aos usuários-consumidores terá início no dia 20 de junho de 2022, mediante atendimento pessoal a todos aqueles que reivindicarem seus direitos de forma presencial, e se estenderá até o dia 20 de outubro de 2022, na sede da empresa concessionária.

“É importante que o consumidor fique atento a esse prazo de quatro meses. A empresa se comprometeu a manter toda uma estrutura para atender o consumidor, presencialmente e com celeridade. Depois desse período de um quadrimestre, a restituição continuará a ser feita.

“porém passa a depender de formação de grupo de consumidores e se dará mediante agendamento de dia e horário para atendimento, o que demandará um pouco mais de paciência e compreensão por parte dos consumidores”, afirmou Luiz Eduardo Lemos de Almeida.

Serviço de atendimento: Rua Marechal Rondon, nº 2.083, sala 302 (comparecer com documento pessoal). Início: 20 de junho de 2022 – atendimento presencial; horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.