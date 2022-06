2º Encontro de Chamamezeiros de MS inicia hoje

Hoje (3) músicos regionais do Estado e do Rio Grande do sul abrem no estacionamento da Feira Central aqui da Capital, o 2º Encontro de Chamamezeiros de Mato Grosso do Sul. As apresentações, acontecem à tarde e à noite e vão até domingo (5), com a presença de grandes nomes do chamamé regional.

O chamamé foi declarado pela Unesco como ‘Patrimônio Imaterial da Humanidade”. Em Mato Grosso do Sul o gênero musical também foi declarado” bem de natureza imaterial” por decreto assinado pelo governador Reinaldo Azambuja. Além disso, Campo Grande é considerada a Capital brasileira do chamamé.

O Encontro tem o objetivo de fomentar a cultura chamamezeira e fortalecer o gênero musical no Estado. As apresentações terá transmissão ao vivo pela Rede Educativa de Rádio e Televisão.

As apresentações poderão ser assistidas também pelo site e pelas redes sociais:/ YouTube: orivaldomengual e chamamems.

Programação:



Hoje:



19:30 – Abertura Oficial

20:00 – Jakeline Sanfoneira – Campo Grande/MS

21:00 – Paulo & Sérgio Arguelo – Campo Grande/MS

22:00 – Grupo Fama – Campo Grande/MS

23:00 – Davi Júnior – Campo Grande/MS

23:55 – Encerramento



Sábado (4):



14:55 – Abertura

15:00 – Dr. Ramão Martins – Bodoquena/MS

16:00 – Roaldo Alexandre – Nova Alvorada do Sul/MS

17:00 – Chama Campeira – Camapuã/MS

18:00 – Grupo Surungo Bueno – Dourados/MS

19:00 – Castelo & Grupo – Campo Grande/MS

20:00 – Caio Escobar – Campo Grande/MS

21:00 – Marcelo Loureiro – Campo Grande/MS

22:00 – Alcir Rodrigues – Campo Grande/MS

23:00 – Encerramento



Domingo (5)



15:55 – Abertura

16:00 – Renato Martins – Campo Grande/MS

17:00 – Moacir Chamamezeiro – Bodoquena/MS

18:00 – Rivair, Rivamar Guerreiro & Grupo Desparramo – Campo Grande/MS

19:00 – Dom Ramón Sanfoneiro – Rio Brilhante/MS

20:00 – Desidério Souza – São Luiz Gonzaga/RS

21:00 – Marlon Maciel – Campo Grande/MS

22:00 – Gabriél Flores – Campo Grande/MS

23:00 – Encerramento

A programação pode ser alterada por razões técnicas ou de logística.

