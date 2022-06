Sextou na Praça tem show gratuito e vozes femininas dominam o palco

Hoje (3), acontece mais uma edição do Sextou na Praça, privilegiando as vozes femininas de Mato Grosso do Sul, com músicas brasileiras, rock internacional, entre outros. O evento acontece Praça Ary Coelho, a partir das 18h30, com show gratuito.

Marta Cel, inicia as apresentações e promete um show agradável e repleto de canções brasileiras. Ela interpreta cantoras e compositores que inspiram muitas pessoas musicalmente e com suas personalidades. O repertório é uma fusão do samba e da MPB com música soul e black, que promete agitar o público.

O último show da noite traz Erika Espíndola e seu marido, Flávio Bernardo, para o palco da praça, com muito rock e o blues.

Erika fez parte de importantes bandas dos gêneros na Capital até dar início à carreira solo em 2017. Dois anos depois, lançou seu primeiro álbum, “UNA”, com oito músicas inteiramente em inglês. Os planos de promover o trabalho foram interrompidos pelas medidas de isolamento social.

Em 2021, a artista assinou com a gravadora independente Mandioca Records para refazer seu disco em formato acústico, formato que tem usado também para se apresentar junto do marido, responsável pelos arranjos no violão.

Serviço:

O Sextou na Praça é realizado sempre na Praça Ary Coelho, que fica na Rua 14 de Julho, esquina com a Avenida Afonso Pena. O show é gratuito e está marcado para começar às 18h30.

