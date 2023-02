Residência no bairro Nova Campo Grande desaba com idoso dentro

Um idoso, de 76 anos, ficou ferido após um cômodo de sua residência desabar. O incidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (20), na Rua Cento e Dez, no Bairro Nova Campo Grande.

Conforme apuração, vizinhos escutaram um estrondo e saíram na rua para ver o que havia acontecido. Foi quando escutaram pedidos de socorro e se depararam com parte da casa desabada. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos vizinhos para realizar o resgate.

De acordo com o Tenente Moura, do Corpo de Bombeiros, foi retirado dos escombros por quatro equipes de resgate. “Assim que a gente chegou aqui na residência, a gente se deparou com a vítima no solo, com vários telhados e tijolos em cima da vítima. Aí foi feita a retirada, com ajuda dos vizinhos”, explica.

O tenente do Corpo de Bombieros também informou que o idoso está estável e consciente, entretanto reclama de dor no corpo e tem cortes nos braços e pernas. Ele também informou que a casa está condenada e o idoso não poderá voltar a morar no imóvel.

O idoso foi encaminhado para atendimento médico em um hospital.

