MS cria o “Vale da Celulose”

Na última década, Mato Grosso do Sul transformou-se no “Vale da Celulose” no Brasil com a entrada em operação de três fábricas em Três Lagoas – duas da Suzano e uma da Eldorado – e, nos próximos anos, ganhará mais duas, sendo uma em Ribas do Rio Pardo (MS), que já está em construção, e outra em Inocência (MS), que será iniciada. Na prática os cinco empreendimentos agroindustriais farão do Estado o maior produtor de celulose do mundo.

Hoje, Mato Grosso do Sul é o 2º maior produtor brasileiro, ficando atrás somente da Bahia, mas lidera as exportações nacionais. Com as três linhas industriais em operação, o Estado tem capacidade instalada para processar anualmente cinco milhões de toneladas de celulose por ano. Nos próximos seis anos, o cenário vai mudar e Mato Grosso do Sul será catapultado à liderança isolada na produção de celulose no Brasil e consolidado como um dos maiores fabricantes mundiais.

Em 2024 deve entrar em operação a nova fábrica da Suzano no Estado. A planta, com capacidade de 2,5 milhões de toneladas, está sendo construída em Ribas do Rio Pardo. Com mais essa planta em operação, Mato Grosso do Sul deve ter um parque industrial em condições de produzir 7,5 milhões de toneladas de celulose por ano, portanto, deve superar as 5,5 milhões da Bahia.

Nesta mesma perspectiva, em 2028 está previsto o início da atividade da primeira fábrica no setor da multinacional chilena Arauco. A indústria, de 2,5 milhões de toneladas, será implantada em Inocência. Com os dois novos projetos, a médio prazo o Estado vai mais que duplicar sua produção, passando das 10 milhões de toneladas – bem próximo do top cinco do ranking mundial de países e com potencial para avançar ainda mais, já que haveria condições para a implantação de novas linhas pelas empresas já instaladas.