Correios é finalista em três categorias do “Oscar” do setor postal

Os Correios são, pela terceira vez consecutiva, finalistas do World Post & Parcel Awards, premiação considerada o “Oscar” da indústria postal mundial. Na edição de 2022, a empresa brasileira concorre com 4 ações em três categorias, um feito inédito.

Na categoria Responsabilidade Social Corporativa, a estatal concorre com os Múltiplos Serviços Públicos e Privados/Balcão do Cidadão. Essa mesma ação também figura na lista de candidatos ao prêmio na categoria Atendimento ao Cliente. Ainda nessa categoria, os Correios também podem ser vencedores pelo trabalho desenvolvido com a Consultoria e-Commerce.

Por fim, a emissão do Bloco Comemorativo aos 150 Anos da Lei do Ventre Livre pode ser eleita a Campanha Filatélica do Ano. O anúncio dos vencedores ocorrerá no dia 11 de maio, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Histórico de premiações

Os Correios já foram premiados 4 vezes pelo World Post & Parcel Awards. A estatal já conquistou o primeiro lugar pelo projeto “Seja Digital”, em apoio ao Governo Federal na entrega de mais de 10 milhões de kits para TV digital a beneficiários de programas sociais; pelo lançamento da plataforma “Minhas Importações” e pelos serviços “Compra Fora” e “Packet”.

O reconhecimento internacional reforça a série de importantes conquistas que os Correios estão alçando em 2022. Os relevantes resultados dos projetos inscritos ao World Post ilustram o empenho da estatal na modernização de seu portfólio, agregando cada vez mais valor à sociedade e ao mercado.

No ano em que a empresa tem obtido os melhores índices financeiros e operacionais das últimas décadas, tendo permanecido acessível a todos os públicos no momento em que seus serviços essenciais foram fundamentais para a continuidade da economia nacional, as sucessivas indicações confirmam os Correios como uma referência global e case de sucesso para as recentes transformações demandadas ao setor postal.

Com informações da assessoria