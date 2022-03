Encerra hoje o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas em atraso

Hoje (31), acaba o prazo do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira para pessoas físicas que têm dívidas em atraso com instituições financeiras. A iniciativa permiti que o devedor tenha a oportunidade de conhecer e quitar seus débitos em atraso, e tenha acesso a conteúdo exclusivo sobre educação financeira.

O mutirão nacional é uma ação conjunta que não apenas contribui para o reequilíbrio financeiro das famílias, mas, principalmente, promove a educação financeira, que é fundamental para que o consumidor consiga evitar o endividamento de risco, tenha mais informações sobre produtos e serviços bancários e melhore sua saúde financeira consumidores.

A adesão ao mutirão se dá da seguinte forma:

O consumidor pode optar por negociar com a instituição credora dentro do site ou com os canais digitais de negociação dos bancos.

Na plataforma, o consumidor encontra um modelo de reclamação no qual o consumidor pode se basear para redigir a sua solicitação.

O banco tem o prazo de 10 dias para analisar o pedido e apresentar uma proposta.

A iniciativa, promovida pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) em parceria com o Banco Central do Brasil, Senacon (Secretária Nacional do Consumidor) e Procon de todo o país.

Mais informações Ministério da Justiça e Segurança Pública.