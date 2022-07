Vice ao Governo tucano pode vir a ser da Grande Dourados

Durante a coletiva dada pelo ex-presidente estadual do PSDB no Estado dada hoje (25), Sergio de Paula deu pistas de quem será o vice ao Governo do Estado junto com o Eduardo Riedel (PSDB).

Questionado ele afirmou que esta é uma escolha do candidato, porém seria interessante se fosse da Grande Dourados, por ser o segundo colégio eleitoral maior.

A convenção do partido está marcada para o próximo dia 05 de agosto às 10h da manhã, e adiantou que será uma grande festa para celebrar a candidatura de Riedel, hoje pré-candidato ao Governo do Estado assim como Tereza Cristina ao Senado.