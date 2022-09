Debate FIEMS: Redução de impostos e alavancar o setor foi unanimidade

Candidatos ao Governo são sabatinados por empresários do setor industrial na FIEMS

Os candidatos ao governo do Estado participaram da sabatina da FIEMS (Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso do Sul), nesta manhã (15), e prometeram reduzir os impostos e alavancar a economia do setor e garantir a geração de emprego em todo o Estado. No contra ponto, o setor apresentou suas principais demandas aos candidatos como o pedido de criação da Agência Estadual de Fomento, a intermediação financeira e gestão de fundos, solicitaram a criação de um fórum permanente de discussão entre setor produtivo (comercio, indústria e agro) com o Governo do Estado para gerar equilíbrio nas medidas fiscais e normativas que defendam a produção, e pediram a garantia de crescimento e desenvolvimento para o MS, assim como profissionalização, racionalização, desburocratização e seu uso como instrumento para desenvolvimento na área dos tributos.

Apenas a candidata Rose Modesto (União Brasil), não participou, devido agenda em uma rede de televisão da Capital.

O presidente Sergio Logen defendeu a necessidade do crescimento como um todo no Estado. “Bom, vivemos um momento de discussão, entendemos que a política a maior parte da democracia e nós da indústria precisamos também levar as nossas necessidades, entendemos que a atividade industrial vem se consolidando no estado, é uma importante fonte de geração de empregos e renda no estado hoje e os candidatos assumiram aqui compromissos com a industrialização do estado. Para continuar a desenvolver e fomentar essa grande atividade de industrialização contamos com a parceria do eleito”, defendeu o presidente.

O candidato do PSD, o ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), falou sobre a importância da carga tributária no setor, ressaltou sobre aumentar a geração de empregos e a multiplicação de oportunidades aos jovens que precisam entrar no mercado e recriminou o vale tudo político em relação a ataques pessoais e até familiares. ” Nós fizemos a explanação agora há pouco, a todos os empresários, fomos sabatinados e o principal ponto de programa citado foi sobre o Simples Nacional. são mais de sessenta por cento das empresas que arrecadam por ano trezentos e sessenta reais a ele haverá a isenção do ICMS e aqueles que ultrapassaram esse valor nós não vamos fazer o saldo imediato pra dezessete por cento. Se você olhar hoje a diminuição do ICMS do combustível para dezessete por cento, não fez cair arrecadação do ICMS do combustível, ao contrário, aumentou. por quê? Porque muitas vezes o menos é mais no direito tributário.”, concluiu Trad.

O candidato MDBista, André Puccinelli defendeu sobre alavancar a economia e defendeu o agro. “É um dos caminhos pra alavancar a economia do Mato Grosso do Sul, nós temos um agro ultrajante, nós temos uma indústria que está diversificando e crescendo e é muito importante o setor industrial pra geração de emprego e para distribuição de renda no nosso estado. O básico é um diálogo importante pro setor industrial para quem produz as riquezas possa gerar emprego e diversificando a renda possa ter do governo. parceria necessária, nem o corporativo excessivo de um lado, nem humanos militares por parte do Governo do Estado.” frisou o ex-governador que concluiu defendendo a liberdade de expressão e exposição das propostas e afirmando que tentou mostrar suas propostas durantes os últimos debates.

André não falou sobre quem apoiará para a presidência com um sonoro “Voto é secreto”, agradeceu e foi embora.

A candidata do PT, Gisele Marques destacou que o seu partido defende o setor e afirmou que investirá fortemente. “Industrial é um dos que mais prega, né? É um curso mais importante pro estado, mas também tem muitos desafios. Como qualquer pasta penso que é importantíssimo e foi modernizado assim como a política fiscal do nosso estado. Nós do Partido dos Trabalhadores priorizamos o setor industrial e eu como Governadora quero investir fortemente pra que nós possamos exportar os nossos produtos industrializados. “, concluiu a petista.

Eduardo Riedel defendeu a geração de empregos e parceria com o governo do Estado possibilitando novas vagas e possibilidades. “vamos gerar oportunidade paras as pessoas de emprego, Mato Grosso do Sul principalmente a esse ambiente cada vez mais a pratica, superando esses desafios em várias palavra. É criar cada vez mais a vida de indústrias pro estado. O estado vai fazer a sua parte, criar esse ambiente pra galera.. pras pessoas pra poderem ocupar espaços de eh de vagas, de oportunidades eh de maneira adequada. “, defendeu o candidato Tucano.

O Capitão Contar fez uma breve apresentação sobre sua pessoa e convicções e defendeu trabalhar em sintonia com o setor. “Olha, em soma nós queremos governar para todos ouvindo as categorias, atendendo as demandas das diversas áreas. setor da indústria, que hoje ocupa aí tamanho importante da participação, geração de empregos, tem que ser protagonista desse governo. Nós temos que parar um pouco de fazer politicagem com as pastas públicas e trazer de verdade esperança um segmento tão importante.” destacou o capitão e parlamentar.

Com informações de: João Vilalba