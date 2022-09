Bando do Velho Jack retorna após luta de vocalista para recuperar a voz

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS

O Bando do Velho Jack é uma das bandas mais famosas e icônicas não apenas de Campo Grande, mas de Mato Grosso do Sul. A mistura do rock com as influências da música sul mato-grossense já vem conquistando fãs ao longo de 27 anos de história. Agora, após um hiato de dois anos e meio, inicialmente por causa da pandemia e, depois, pelo diagnóstico de câncer na tireoide de Rodrigo Tozzette, a banda está de volta com força total e nesta quinta-feira (15) lança nova música nas plataformas digitais.

Em entrevista exclusiva ao jornal O Estado, Rodrigo explica que, embora tenha recebido o diagnóstico de câncer na tireoide, o prognóstico foi positivo e possibilitou tratamento e reabilitação de forma bastante tranquila, apesar do susto inicial. “O meu maior problema não foi nem o câncer. Eu fiz uma cirurgia que deu muito certo, e fiquei livre do câncer, não precisei fazer nenhum tratamento mais severo, nada mais invasivo. Por consequência dessa cirurgia – e isso não foi um erro médico, é algo que está sujeito a acontecer, a médica foi super bem na cirurgia – eu tive uma paralisia nas cordas vocais, porque pega alguns nervos que fazem irradiação da laringe, isso é comum, se você for falar com outros médicos [vai ver] que isso pode acontecer, são músculos da laringe, da face.”

Tratamento

De acordo com a fonoaudióloga Taisa Nicolai, Rodrigo apresentou um diagnóstico otorrinolaringológico de imobilidade na prega vocal direita, após uma cirurgia de tireoidectomia, alteração que traz muito prejuízo para a qualidade da voz falada e também cantada. “Realizamos um tratamento intensivo de fonoterapia para adequação dos ajustes vocais, bem como, também para um melhor condicionamento, já que a pandemia foi altamente prejudicial para a saúde vocal dos cantores”, explica a profissional.

E, como era de se esperar – para que o tratamento surtisse o efeito desejado –, Tozzette, o paciente em questão, foi disciplinado e seguiu todas as orientações à risca. “Rodrigo foi extremamente comprometido com o tratamento, seguiu todas as recomendações e pudemos ver uma brilhante estreia [Taisa compareceu ao show da volta do paciente aos palcos], com uma performance incrível, sendo realmente muito emocionante para todos nós envolvidos neste processo! Nosso trabalho continua, os shows continuam e, com certeza, essa voz irá brilhar cada dia mais, por onde passar!”

A volta

O primeiro show da volta do Bando do Velho Jack foi realizado no dia 6 de setembro. Todos tinham grandes expectativas e o resultado superou todas elas: “No show, a gente viu que a coisa teve resultado, que, graças a Deus, a gente vai conseguir botar o pé na estrada de novo, e levar para a frente as nossas influências, que são as músicas daqui, os compositores da terra, essa linguagem que só tem aqui em MS, da forma de escrever letras, e como pensar em música também, que é uma mistura de coisas que rodam pelo mundo todo e coisas que estão aqui na nossa vizinhança, é uma mistura de tudo isso”, explica Alex Cavalheri, tecladista da banda.

Fábio Terra, guitarrista da banda, explica que o retorno foi preparado com bastante zelo. “As expectativas são as melhores possíveis, para fazer o show de volta nós fizemos uma preparação, a gente ensaiou esse show por dois meses e meio, montou com muito cuidado, está tudo super legal, e a gente está bem feliz com o resultado, essa é uma volta bem organizada. Estamos bem confiantes, bem entrosados, fazendo um show que é um apanhado dos nossos 27 anos de carreira, com hits já conhecidos e lançando algumas músicas novas. Nós temos duas músicas novas da banda, que já estão saindo, e algumas releituras dentro do show.”

O baixista, Marcos Yallouz, conta que, apesar dos obstáculos que entremearam a trajetória da banda nos últimos dois anos e meio, o grupo está de volta com força total. “A gente passou um período apertado, primeiro com a pandemia, depois com o problema de saúde do Rodrigo, porque a gente não podia tocar. A gente foi esperando a recuperação dele, depois voltou a ensaiar, porque ficamos muito tempo parados. E agora que voltamos, foi com a corda toda, ainda mais porque os ensaios foram muito legais, porque eles foram melhorando numa progressão muito legal, a gente tava muito enferrujado, todo mundo foi desenferrujando, então esse foi um processo muito legal.”

Rodrigo conta que, antes do primeiro show da banda depois do hiato de dois anos e meio, as expectativas eram muito altas. “A ansiedade para esse show que a gente fez estava bem grande, até por causa do contexto geral, mas foi tudo bem, o show foi bem empolgante, o feedback do público foi excelente, o pessoal gostou bastante, a casa estava cheia, e agora vamos sair em viagem, fazendo shows pelo interior do Estado, no circuito da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), é um belo jeito de retomar”, dispara o vocalista.

Novidades

O Bando voltou com os shows e, para trazer ainda mais alegria aos fãs, está lançando música nova: “Sempre no Mesmo Lugar” chega hoje (15) às plataformas digitais e, para ouvir em primeira mão, é possível fazer o pré-save por meio deste link: https://lnk.dmsmusic.co/obandodovelhojack_ semprenomesmolugar.

O Bando está em turnê pelo Estado e, até o fim deste mês, deve fazer ainda mais um show na Capital, mas até o fechamento desta edição, a data ainda não havia sido definida.

Dessa forma, a dica é ficar de olho nas redes sociais do Velho Jack: no Instagram, @obandodovelhojackoficial, e no Facebook, https://www.facebook.com/obandodovelhojackoficial.

